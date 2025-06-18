Григория Лепса объявили в розыск: что он натворил, все подробности (фото)

Управление Службы безопасности Украины в Тернопольской области официально объявило в розыск известного российского исполнителя Григория Лепса. 62-летнему певцу выдвинули обвинения в финансировании войны против Украины и поддержке путинского режима.

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По данным портала МВД Украины, Лепс попал в категорию "лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования". Датой исчезновения указано 4 марта 2025 года.

Российскому артисту инкриминируют нарушение части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины — "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины".

В качестве меры пресечения суд избрал содержание под стражей.

Сообщили о подозрении

В марте 2025 года СБУ заочно сообщила Лепсу о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса: части 3 статьи 110-2 и части 3 статьи 436-2.

Основанием для уголовного производства стала активная поддержка певцом полномасштабного российского вторжения в Украину. По данным следствия, Лепс публично поддерживает армию оккупантов и финансово способствует ведению войны против Украины.

СБУ объявила Григория Лепса в розыск Фото: Скриншот з сайту МВС

Григорий Лепс неоднократно высказывался в поддержку действий российской власти и лично Владимира Путина, что украинские правоохранители квалифицируют как содействие агрессии.

Кто такой Григорий Лепс

Российский певец грузинского происхождения, известный прежде всего в жанре шансона и поп-рока.

Лепс открыто поддерживает Владимира Путина и его политическую линию. Он не только поддерживал войну, но и помогал финансово — в июне 2023 года певец присоединился к инициативе давать по миллиону рублей российским военным за каждый уничтоженный украинский танк Leopard 2. Из-за поддержки войны РФ против Украины ему запрещен въезд в ЕС.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Уже в 2022 году Лепс гастролировал на оккупированные территории Украины, где давал концерты для солдат российской армии.

Кроме того, Лепс с охранником избили посетителя бара.

Также мы рассказывали, что певец приезжал в Донецк и выступил перед ВС РФ.