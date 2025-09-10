"Шукай мене в клубі": російський репер Тіматі висміяв свій розшук СБУ

Тіматі підозрюють у підтримці російської агресії, пропаганді та легітимізації окупації Криму, відтак оголосили його у розшук. Сам артист вважає це компліментом і висміює намагання Служби безпеки України.

Російський репер Тімур Юнусов, відомий як Тіматі, відреагував на повідомлення про свій розшук Службою безпеки України. Він опублікував про це stories в Instagram.

Напередодні стало відомо, що в базі Міністерства внутрішніх справ України з’явилася інформація про артиста. Його внесли до категорії "осіб, які переховуються від органів досудового розслідування". Тіматі підозрюють у підтримці російської агресії, пропаганді та легітимізації окупації Криму.

Сам репер висміяв цю новину у своїх соцмережах. У сторіс він написав:

"СБУ: Ми розшукуємо Тіматі! Тіматі: Якщо я потрібен тобі, шукай мене в клубі!"

Тіматі написав сторіс про свій розшук Фото: Instagram

У ще одному повідомленні він зазначив, що сприймає своє прізвище в одному списку з головнокомандувачем як "показник масштабу та рівня впливу особистості". За словами артиста, він вважає це "великим компліментом".

Тіматі вважає компліментом те, що його розшукує СБУ Фото: Instagram

Тіматі оголосили підозру

За інформацією українських правоохоронців, артистові закидають участь щонайменше у семи концертах на території окупованого Криму, що мали пропагандистський характер. Окрім цього, він неодноразово публічно висловлював підтримку діям російської влади та агресії проти України.

Також відомо, що Юнусов був довіреною особою президента РФ Володимира Путіна під час виборчих кампаній у 2012, 2018 та 2024 роках.

У червні 2025 року йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про повторне порушення правил в’їзду на тимчасово окуповані території з метою завдання шкоди інтересам держави.

