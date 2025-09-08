Російського репера Тіматі оголосили в розшук: що він накоїв

Служба безпеки України оголосила в розшук російського виконавця Тіматі. Його підозрюють у підтримці агресії, пропаганді та легітимізації окупації Криму.

У базі Міністерства внутрішніх справ України з’явилася інформація про російського артиста Тимура Юнусова, відомого під сценічним ім’ям Тіматі. Він внесений у категорію "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".

Тіматі оголосили підозру

За даними СБУ, реперу інкримінують участь у щонайменше семи пропагандистських концертах у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Юнусов неодноразово відкрито демонстрував підтримку російській владі та війні проти України.

Відомо також, що Тіматі був довіреною особою Володимира Путіна під час президентських виборів у 2012, 2018 і 2024 роках.

Відтак Тимуру Юнусову в червні 2025 повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України – порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно.

Крім того, в 2022 році російський репер Тіматі купив усі активи Starbucks у РФ. Він став новим власником близько 200 кав'ярень у країні-агресорці.