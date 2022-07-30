Російський репер Тіматі купив усі активи Starbucks у РФ

Музикант, який є активним прихильником Володимира Путіна, став новим власником близько 200 кав'ярень у країні-агресорі. Сума угода не розголошується. Найближчим часом мережі мають дати нову назву.

Російський репер Тіматі (Тимур Юнусов) і ресторатор Антон Пінський купили всі активи Starbucks у РФ. До цього компанія заявила, що залишає ринок у країні-агресорі. Про це музикант, який неодноразово заявляв про свою підтримку чинного президента Росії, розповів у себе в Instagram.

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"Тепер офіційно, всі активи мережі СБ придбані та перебувають під нашим із Антоном Пінським трепетним керівництвом", — повідомив він.

Як розповів пропутинський хіп-хоп виконавець, нову назву для кав'ярень поки що не придумали, проте "жахливих ребрендингів" мережі не передбачається. Крім цього, Тіматі запропонував підписникам допомогти вигадати логотип замість всесвітньо відомої русалки на емблемі.

Росіянин підкреслив, що він має намір "зробити зі старту краще, ніж те, що будувалося десятиліттями за океаном".

Відкриття мережі очікується в серпні.

Відхід Starbucks із російського ринку

У березні американська компанія, що володіє найбільшою у світі мережею кав'ярень, оголосила про зупинку постачань у РФ. Про те, що Starbucks назавжди йде з Росії, стало відомо наприкінці травня. Тоді ж повідомляли, що всі співробітники компанії, а це 1084 особи, будуть скорочені протягом 3 місяців. При цьому компанія збиралася надавати підтримку своїм співробітникам у Росії, включаючи виплати протягом шести місяців і допомогу з працевлаштуванням.

15 липня російський Forbes написав, що новими власниками мережі в РФ стануть засновник Pinskiy&Co Антон Пінський, репер Тіматі (Тимур Юнусов) і компанія "Сіндіка" сенатора Арсена Канокова. Ділове видання уточнило, що до угоди увійдуть права оренди на площі кав'ярень Starbucks із ремонтом, але без можливості використання продукції та технологій американської компанії, та приміщення в торговому центрі "Пушкіно Парк" (перебуває у власності). Новий власник мережі за умовами договору зобов'язаний провести її ребрендинг.

Нагадаємо, з російського ринку також пішла мережа магазинів IKEA. І в останній день росіяни буквально брали їх штурмом, розкуповуючи меблі та плюшевих акул.

Нещодавно стало відомо, що з країни-агресора до кінця 2022 року піде Philip Morris — виробник IQOS і цигарок Marlboro. Компанія ще з березня намагається продати свій бізнес.