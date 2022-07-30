Российский рэпер Тимати купил все активы Starbucks в РФ

Музыкант, являющийся активным сторонником Владимира Путина, стал новым владельцем около 200 кофеен в стране-агрессоре. Сумма сделка не разглашается. В ближайшее время сети должны дать новое название.

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский купили все активы Starbucks в РФ. До этого компания заявила, что покидает рынок в стране-агрессоре. Об этом музыкант, неоднократно заявлявший о своей поддержке действующего президента России, рассказал у себя в Instagram.

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"Теперь официально, все активы сети СБ приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством", – сообщил он.

Как рассказал пропутинский хип-хоп исполнительно, нового названия для кофеен пока не придумали, однако "чудовищных ребрендингов" сети не предвидится. Кроме этого, Тимоти предложил подписчикам помочь придумать логотип вместо всемирно известной русалки на эмблеме.

Россиянин подчеркнул, что он намерен "сделать со старта лучше, чем то что строилось десятилетиями за океаном".

Открытие сети ожидается в августе.

Уход Starbucks с российского рынка

В марте американская компания владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, объявила об остановке поставок в РФ. О том, что Starbucks навсегда уходит из России, стало известно в конце мая. Тогда же сообщалось, что все сотрудники компании, а это 1084 человека, будут сокращены в течение 3 месяцев. При этом компания собиралась оказывать поддержку своим сотрудникам в России, включая выплаты в течение шести месяцев и помощь с трудоустройством.

15 июля российский Forbes написал, что новыми владельцами сети в РФ станут основатель Pinskiy&Co Антон Пинский, рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и компания "Синдика" сенатора Арсена Канокова. Деловое издание уточнило, что в сделку войдут права аренды на площади кофеен Starbucks с ремонтом, но без возможности использования продукции и технологий американской компании, и помещение в торговом центре "Пушкино Парк" (находится в собственности). Новый владелец сети по условиям договора обязан провести ее ребрендинг.

Напомним, с российского рынка также ушла сеть магазинов IKEA. И в последний день россияне буквально брали их штурмом, раскупая мебель и плюшевых акул.

Недавно стало известно, что из страны-агрессора до конца 2022 года уйдет Philip Morris — производитель IQOS и сигарет Marlboro. Компания еще с марта пытается продать свой бизнес