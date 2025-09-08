Российского рэпера Тимати объявили в розыск: что он натворил

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского исполнителя Тимати. Его подозревают в поддержке агрессии, пропаганде и легитимизации оккупации Крыма.

В базе Министерства внутренних дел Украины появилась информация о российском артисте Тимуре Юнусове, известном под сценическим именем Тимати. Он внесен в категорию "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".

Тимати объявили подозрение

По данным СБУ, рэперу инкриминируют участие в не менее семи пропагандистских концертах во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Юнусов неоднократно открыто демонстрировал поддержку российской власти и войне против Украины.

Известно также, что Тимати был доверенным лицом Владимира Путина во время президентских выборов в 2012, 2018 и 2024 годах.

Поэтому Тимуру Юнусову в июне 2025 сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно.

Кроме того, в 2022 году российский рэпер Тимати купил все активы Starbucks в РФ. Он стал новым владельцем около 200 кофеен в стране-агрессоре.