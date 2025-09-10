"Ищи меня в клубе": российский рэпер Тимати высмеял свой розыск СБУ

Тимати подозревают в поддержке российской агрессии, пропаганде и легитимизации оккупации Крыма, поэтому объявили его в розыск. Сам артист считает это комплиментом и высмеивает попытки Службы безопасности Украины.

Российский рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, отреагировал на сообщение о своем розыске Службой безопасности Украины. Он опубликовал об этом stories в Instagram.

Накануне стало известно, что в базе Министерства внутренних дел Украины появилась информация об артисте. Его внесли в категорию "лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования". Тимати подозревают в поддержке российской агрессии, пропаганде и легитимизации оккупации Крыма.

Сам рэпер высмеял эту новость в своих соцсетях. В сторис он написал:

"СБУ: Мы разыскиваем Тимати! Тимати: Если я нужен тебе, ищи меня в клубе!"

Тимати написал сторис о своем розыске Фото: Instagram

В еще одном сообщении он отметил, что воспринимает свою фамилию в одном списке с главнокомандующим как "показатель масштаба и уровня влияния личности". По словам артиста, он считает это "большим комплиментом".

Тимати считает комплиментом то, что его разыскивает СБУ Фото: Instagram

Тимати объявили подозрение

По информации украинских правоохранителей, артисту вменяют участие по меньшей мере в семи концертах на территории оккупированного Крыма, которые имели пропагандистский характер. Кроме этого, он неоднократно публично выражал поддержку действиям российской власти и агрессии против Украины.

Также известно, что Юнусов был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина во время избирательных кампаний в 2012, 2018 и 2024 годах.

В июне 2025 года ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о повторном нарушении правил въезда на временно оккупированные территории с целью нанесения вреда интересам государства.

