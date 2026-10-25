Поддерживал войну: скончался российский рэпер и националист Миша Маваши (фото)

В возрасте 41 года в результате несчастного случая скончался основатель националистического движения "Северный человек" и бывший рэпер Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц).

Как сообщил знакомый Миши, трагедия произошла в ночь с 24 на 25 октября, пишут российские Telegram-каналы.

"Михаил Федорович Маваши сегодня ночью с 24 на 25 скончался в результате несчастного случая. Подробностей пока не сообщаем. Выясняем обстоятельства. Все в шоке", — говорится в публикации.

Официальных подробностей об обстоятельствах происшествия пока нет.

Что известно о Мише Маваши: какова его позиция по Украине

Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Федорович Ниц) — российский рэпер, музыкант и ультранационалистический общественный деятель. Он приобрел популярность благодаря трекам об уличной жизни, а затем переключился на пропаганду спорта, здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.

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В конце 2022 года Ниц основал российское националистическое движение "Северный человек". В сентябре 2025 года Винницкий городской суд Украины заочно приговорил Михаила Ница к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины.

Миша Маваши неожиданно скончался Фото: из открытых источников

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Маваши занял жесткую прокремлевскую позицию и поддержал агрессию. В своих социальных сетях он распространял нарративы российской пропаганды и призывал к уничтожению украинского суверенитета.

Помимо информационной поддержки, он организовывал регулярные сборы средств и гуманитарной помощи для подразделений российской армии. Он также лично посещал временно оккупированные территории Украины и зону боевых действий. Свою позицию он выражал и через музыку: в 2025 году вместе с рэпером ST выпустил трек "ЗОВ" в поддержку российских военных.

Напомним, российский рэпер Тимати высмеял то, что СБУ объявила его в розыск. Артиста обвиняют в участии как минимум в семи концертах на территории оккупированного Крыма, которые носили пропагандистский характер. Кроме того, он неоднократно публично выражал поддержку действиям российских властей и агрессии против Украины.

Кроме того, управление Службы безопасности Украины в Тернопольской области официально объявило в розыск известного российского исполнителя Григория Лепса.