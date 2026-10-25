Стало відомо ймовірну причину смерті російського репера та націоналіста Міші Маваші

Російський репер і націоналіст Міша Маваші (Михайло Ніц) міг померти від вогнепального поранення в голову. За попередніми даними, трагедія сталася в його будинку у Воронежі внаслідок пострілу під час чищення зброї.

Згідно з неофіційною інформацією, куля влучила у верхню ліву частину голови музиканта. На місце викликали швидку допомогу. Маваші терміново доставили до реанімаційного відділення, де підключили до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ). Попри зусилля медиків, урятувати його життя не вдалося. Міша помер від набряку мозку та значної втрати крові. Про це повідомляє російський Telegram-канал "База".

Водночас у публікаціях згадується й версія про можливе самогубство. Наразі слідчий комітет Воронезької області проводить перевірку для встановлення всіх обставин та точних причин того, що сталося.

Міша Маваші помер: що відомо про його життя

Російський репер несподівано помер вночі з 24 на 25 жовтня. Йому був 41 рік.

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Крім музики він відзначився своїми ультранаціоналістичними поглядами. У 2022 році Ніц створив російський націоналістичний рух "Северный человек". Згодом у вересні 2025 року Вінницький міський суд України заочно засудив Мішу до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за посягання на територіальну цілісність України.

Також репер організовував збори коштів і гуманітарної допомоги для російської армії. Він особисто відвідував тимчасово окуповані території України та зону бойових дій.

Нагадаємо, знайомий Міші Маваші спочатку повідомив, що репер помер від нещасного випадку.

Крім того, управління Служби безпеки України в Тернопільській області офіційно оголосило в розшук відомого російського виконавця Григорія Лепса.