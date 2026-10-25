Стала известна вероятная причина смерти российского рэпера и националиста Миши Маваши

Российский рэпер и националист Миша Маваши (Михаил Ниц) мог скончаться от огнестрельного ранения в голову. По предварительным данным, трагедия произошла в его доме в Воронеже в результате выстрела во время чистки оружия.

Согласно неофициальной информации, пуля попала в верхнюю левую часть головы музыканта. На место вызвали скорую помощь. Маваши срочно доставили в реанимационное отделение, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Несмотря на усилия медиков, спасти его жизнь не удалось. Миша скончался от отека мозга и значительной кровопотери. Об этом сообщает российский Telegram-канал "База".

В то же время в публикациях упоминается и версия о возможном самоубийстве. В настоящее время Следственный комитет Воронежской области проводит проверку с целью установления всех обстоятельств и точных причин случившегося.

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Миша Маваши скончался: что известно о его жизни

Российский рэпер неожиданно скончался в ночь с 24 на 25 октября. Ему был 41 год.

Помимо музыки он прославился своими ультранационалистическими взглядами. В 2022 году Ниц создал российское националистическое движение "Северный человек". Впоследствии, в сентябре 2025 года, Винницкий городской суд Украины заочно приговорил Мишу к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины.

Кроме того, рэпер организовывал сбор средств и гуманитарной помощи для российской армии. Он лично посещал временно оккупированные территории Украины и зону боевых действий.

Напомним, что знакомый Миши Маваши сначала сообщил, что рэпер погиб в результате несчастного случая.

Кроме того, управление Службы безопасности Украины в Тернопольской области официально объявило в розыск известного российского исполнителя Григория Лепса.