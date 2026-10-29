У туристичному місці Каппадокії обвалилася скеля: загинули дві людини (відео)

У містечку Гьореме, що в турецькій провінції Невшехір, внаслідок сильних злив обвалився "казковий димар" (скельне утворення). У результаті падіння уламків породи загинули двоє людей, ще одна особа отримала травми.

Інцидент стався поблизу Музею просто неба Гьореме. Через інтенсивні опади від туфового масиву відкололися великі брили й упали безпосередньо на ділянку, де перебували люди, пише Miiliyet.

На місце події негайно прибули поліція, жандармерія, рятувальні загони AFAD та бригади швидкої медичної допомоги. Під час огляду території рятувальники виявили під уламками тіла двох загиблих. Постраждалу особу було терміново доставлено до місцевої лікарні.

Губернатор провінції Невшехір Хюсеїн Кьок підтвердив інформацію про жертв у заяві для преси.

"Сьогодні, приблизно о 15:15, через сильні дощі стався зсув ґрунту. У містечку Гьореме обвал скельної породи, спричинений цим зсувом, на жаль, призвів до загибелі двох наших громадян — було знайдено їхні тіла. Одну постраждалу особу доправлено до лікарні, де їй надають невідкладну допомогу. Наразі на місці події тривають пошуково-рятувальні роботи. Держава задіяла всі наявні ресурси, техніку та особовий склад. Ми продовжуватимемо інформувати громадськість про розвиток ситуації", — заявив він.

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Подібні випадки траплялися в регіоні Каппадокія й раніше — через крихку структуру туфових скельних утворень. Зокрема, у 2024 році після снігопаду один із "казкових димарів" повністю обвалився з гучним гуркотом (на щастя, обійшлося без жертв), а у 2025 році було зафіксовано частковий обвал іншого скельного утворення.

Нагадаємо, 25 жовтня в Монако знайшли мертвим 29-річного Антуана де Массі, двоюрідного племінника князя Монако Альбера II. Він був онуком принцеси Антуанетти — старшої сестри князя Реньє III. 26 жовтня поліція, переглянувши записи камер відеоспостереження, затримала 42-річного громадянина України, який мешкає у князівстві вже близько 30 років.

Крім того, в Іспанії 28 жовтня зіштовхнулись два пасажирських потяги, внаслідок чого 50 людей загинуло і було сотні поранених.