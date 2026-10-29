В туристическом районе Каппадокии обрушилась скала: погибли два человека (видео)

В городке Гёреме, расположенном в турецкой провинции Невшехир, в результате сильных ливней обрушилась "сказочная труба" (скальное образование). В результате падения обломков породы погибли два человека, ещё один человек получил травмы.

Инцидент произошёл возле Музея под открытым небом в Гёреме. Из-за интенсивных осадков от туфового массива откололись крупные глыбы и упали прямо на участок, где находились люди, пишет Miiliyet.

На место происшествия немедленно прибыли полиция, жандармерия, спасательные отряды AFAD и бригады скорой медицинской помощи. В ходе осмотра территории спасатели обнаружили под обломками тела двух погибших. Пострадавшего срочно доставили в местную больницу.

Губернатор провинции Невшехир Хюсейн Кёк подтвердил информацию о жертвах в заявлении для прессы.

"Сегодня, примерно в 15:15, из-за сильных дождей произошёл оползень. В городке Гёреме обвал скальной породы, вызванный этим оползнем, к сожалению, привел к гибели двух наших граждан — их тела были найдены. Один пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается неотложная помощь. В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Государство задействовало все имеющиеся ресурсы, технику и личный состав. Мы будем продолжать информировать общественность о развитии ситуации", — заявил он.

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Подобные случаи происходили в регионе Каппадокия и раньше — из-за хрупкой структуры туфовых скальных образований. В частности, в 2024 году после снегопада один из "сказочных дымоходов" полностью обрушился с громким грохотом (к счастью, обошлось без жертв), а в 2025 году был зафиксирован частичный обвал другого скального образования.

Напомним, 25 октября в Монако был найден мертвым 29-летний Антуан де Масси, двоюродный племянник князя Монако Альбера II. Он был внуком принцессы Антуанетты — старшей сестры князя Ренье III. 26 октября полиция, просмотрев записи камер видеонаблюдения, задержала 42-летнего гражданина Украины, проживающего в княжестве уже около 30 лет.

Кроме того, 28 октября в Испании столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погибли 50 человек и сотни получили ранения.