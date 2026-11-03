За два місяці в Польщі значно поменшало українців під тимчасовим захистом: що змінилося

У Польщі з серпня до жовтня 2026 року на 95 тисяч скоротилася кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту: з 951 тисячі до 856 тисяч. Проте це не означає, що стільки людей виїхали з країни.

За даними польського видання OKO.press, на початку серпня 2026 року статус мали 951 тисяча українців, а на початку жовтня — вже 856 тисяч. Одна з головних причин — перевірка документів. Українці, які отримали статус UKR без пред'явлення чинного документа для подорожей, мали підтвердити особу до 31 серпня 2026 року. Тих, хто цього не зробив, статусу позбавили автоматично.

Крім того, частина українців переходить на інші підстави для легального проживання в Польщі. Зокрема, вони оформлюють карти побиту CUKR або інші дозволи на проживання. Тому зменшення кількості людей зі статусом тимчасового захисту не можна прирівнювати до кількості тих, хто залишив Польщу.

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Найпомітніше скоротилася кількість дітей зі статусом тимчасового захисту — приблизно на 18%.

Експерти зазначають, що попередні реєстри могли містити дані людей, які вже давно виїхали з Польщі. Через це наразі складно встановити, скільки українських біженців фактично проживає в країні.

Раніше ми писали, що Польща ускладнює отримання громадянства та зможе позбавити його навіть через роки.

Також у Польщі пропонують підвищити мінімальну суму коштів, яку іноземці повинні мати для перебування в країні.