За два месяца в Польше значительно сократилось число украинцев, находящихся под временной защитой: что изменилось

В Польше с августа по октябрь 2026 года число граждан Украины, имеющих статус временной защиты, сократилось на 95 тысяч: с 951 тысячи до 856 тысяч. Однако это не означает, что столько людей выехали из страны.

По данным польского издания OKO.press, в начале августа 2026 года статус имели 951 тысяча украинцев, а в начале октября — уже 856 тысяч. Одна из главных причин — проверка документов. Украинцы, получившие статус UKR без предъявления действующего документа для поездок, должны были подтвердить свою личность до 31 августа 2026 года. Тех, кто этого не сделал, лишили статуса автоматически.

Кроме того, часть украинцев переходит на другие основания для легального проживания в Польше. В частности, они оформляют карты пребывания CUKR или другие виды на жительство. Поэтому сокращение числа людей со статусом временной защиты нельзя приравнивать к числу тех, кто покинул Польшу.

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Наиболее заметно сократилось число детей, имеющих статус временной защиты — примерно на 18 %.

Эксперты отмечают, что предыдущие реестры могли содержать данные о людях, которые уже давно выехали из Польши. Из-за этого в настоящее время сложно установить, сколько украинских беженцев фактически проживает в стране.

Ранее мы писали, что Польша ужесточает условия получения гражданства и сможет лишить его даже спустя годы.

Кроме того, в Польше предлагают увеличить минимальную сумму средств, которую иностранцы должны иметь для пребывания в стране.