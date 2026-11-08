Після теракту у Кракові: у Варшаві встановлюють блокпости та обмежують доступ до людних місць (фото)

У Варшаві посилили заходи безпеки після стрілянини в центрі Кракова, внаслідок якої загинули шестеро людей. На в’їздах до окремих вулиць польської столиці встановлюють бетонні бар’єри, до міста направили додаткові підрозділи поліції, а правоохоронців зобов’язали посилити патрулювання людних місць.

Мер Варшави Рафал Тшасковський доручив міським службам встановити дорожні блокпости на в’їздах до вулиць, що ведуть до Краківського Передмістя. Також правоохоронці мають посилити охорону на найбільш людних вулицях міста, повідомляє Polsat News.

Особливу увагу приділятимуть відеоспостереженню та безпеці в районі Королівського шляху, Старого міста й інших місць скупчення людей.

До польської столиці також направили додаткові підрозділи поліції. Бетонні бар’єри встановлюють на в’їздах із вулиць Свєнтокшиської, Медової, Карової та Королівської.

Мер закликав жителів і гостей Варшави зберігати спокій, стежити за інформацією з надійних джерел і тимчасово обмежити прогулянки в найбільш людних місцях міста, поки з’ясовують причини та обставини трагедії в Кракові.

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Стрілянина у центрі Кракова — що відомо

Стрілянина сталася 7 листопада на площі Головний ринок у центрі Кракова. Як розповіли очевидці інциденту, на Ринкову площу виїхав легковий автомобіль темного кольору, а з кабіни почали стріляти по людях. За першими повідомленнями, загинуло двоє людей і 10 отримали поранення, серед них — двоє правоохоронців. Згодом поліція уточнила, що загинуло п'ятеро осіб.

У Кракові розгорнули поліцейську операцію для затримання машини, у якій перебували один або більше стрільців. На площі Ринок приземлився гелікоптер, а на вулицях почалась гонитва за втікачами у темному автомобілі. У мережі з'явились кадри з Кракова: люди розбігались вулицями та ховались у магазинах, а родичі та друзі загиблих та поранених схилялись над постраждалими.

Через дві години після стрілянини у мережі опублікували кадри затримання одного зі стрільців у Кракові. Чоловік лежав на тротуарі: помітили, що він у військовій формі польської армії, а поруч — самозарядна гвинтівка AR-15/M4, ймовірно, з оптичним прицілом. Очевидці заявили, що поліція здійснила близько семи пострілів під час затримання.