После теракта в Кракове: в Варшаве устанавливают блокпосты и ограничивают доступ к людным местам (фото)

В Варшаве усилили меры безопасности после стрельбы в центре Кракова, в результате которой погибли шесть человек. На въездах на отдельные улицы польской столицы устанавливают бетонные барьеры, в город направили дополнительные подразделения полиции, а правоохранителей обязали усилить патрулирование людных мест.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский поручил городским службам установить дорожные блокпосты на въездах на улицы, ведущие в Краковское предгородье. Кроме того, правоохранительные органы должны усилить охрану на самых оживленных улицах города, сообщает Polsat News.

Особое внимание будет уделяться видеонаблюдению и безопасности в районе Королевской улицы, Старого города и других мест скопления людей.

В польскую столицу также направили дополнительные подразделения полиции. Бетонные барьеры устанавливают на въездах с улиц Свентокшиской, Медовой, Каровой и Королевской.

Мэр призвал жителей и гостей Варшавы сохранять спокойствие, следить за информацией из надёжных источников и временно ограничить прогулки в самых оживлённых местах города, пока выясняются причины и обстоятельства трагедии в Кракове.

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Стрельба в центре Кракова — что известно

Стрельба произошла 7 ноября на площади Главный рынок в центре Кракова. Как рассказали очевидцы инцидента, на Рыночную площадь выехал легковой автомобиль тёмного цвета, и из салона начали стрелять по людям. По первым сообщениям, погибли два человека и 10 получили ранения, среди них — двое сотрудников правоохранительных органов. Впоследствии полиция уточнила, что погибли пять человек.

В Кракове развернули полицейскую операцию по задержанию автомобиля, в котором находились один или несколько стрелков. На площади Рынок приземлился вертолёт, а на улицах началась погоня за беглецами в тёмном автомобиле. В сети появились кадры из Кракова: люди разбегались по улицам и прятались в магазинах, а родственники и друзья погибших и раненых склонялись над пострадавшими.

Через два часа после стрельбы в сети появились кадры задержания одного из стрелков в Кракове. Мужчина лежал на тротуаре: заметили, что он в военной форме польской армии, а рядом — самозарядная винтовка AR-15/M4, вероятно, с оптическим прицелом. Очевидцы заявили, что полиция произвела около семи выстрелов во время задержания.