Висота 23 метри: на Манхеттені встановили головну різдвяну ялинку Нью-Йорка (фото)

У Нью-Йорку вже встановили головну різдвяну ялинку. Святкове дерево традиційно облаштовують біля Рокфеллер-центру у Манхеттені.

У неділю, 8 листопада, попри те, що до Різдва залишається півтора місяці, у Нью-Йорку вже встановили головний атрибут свята. Про це у мережі Threads повідомила користувачка Катерина Мазур.

Ялинка прибула на місце

Вона опублікувала кадри, як працівники у захисних жилетах вивантажують гігантську "зелену красуню" з машини та встановлюють її на законне місце.

На згадку про подію мешканці та гості міста могли отримати гілочку з дерева, які люб'язно роздавали під час встановлення.

Маленька гілочка від могутнього дерева Фото: скриншот

Цьогорічній ялинці близько 75 років, її висота 23 метри, а вага понад 11 тонн, повідомила свідок події.

Норвезьку ялинку було привезено у супроводі посиленого поліцейського ескорту 7 листопада з Уест-Едместона, населеного пункту в північній частині штату, повідомляє ABC7.

Видео дня

Урочисте запалення різдвяної ялинки заплановано на 2 грудня. Дерево буде прикрашене гірляндами з більш ніж 50 000 енергоефективними світлодіодними лампочками та увінчана зіркою Swarovski.

Відвідувачі зможуть бачити дерево до середини січня, після чого його розпилять на пиломатеріали та передадуть у дар організації Habitat for Humanity.

Нагадаємо, минулого року новорічну ялинку можна було купити у Києві від 500 грн. Композиція з гілок могла обійтися у 250 грн.

Також Фокус писав про головну ялинку України 2026 року.