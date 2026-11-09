Брата Віктора Орбана підозрюють у торгівлі людьми: реакція експрем'єра Угорщини

Арона Орбана – молодшого брата експрем'єра Угорщини Віктора Орбана – затримали за підозрою у справі про торгівлю людьми. Віктор Орбан назвав це "відволікаючим маневром" нового уряду.

Про це Віктор Орбан написав у своєму Facebook. За його словами, затримання його брата – "відволікаючий маневр" нового уряду, а ціллю насправді був сам політик.

Водночас чинний прем'єр Угорщини Петер Мадяр з посиланням на інформацію ЗМІ написав у соцмережах, що за підозрою в незаконному переправленні людей затриманий брат експрем'єра Арон Орбан.

Тим часом видання Telex повідомляє, що джерела, обізнані з оточенням Арона Орбана, підтвердили проведення операції, але не знають, чи затримували молодшого брата колишнього прем’єр-міністра.

Натомість, за даними угорських правоохоронців, у Будапешті та двох населених пунктах області Пешт заарештовано кількох осіб. Наразі тривають обшуки в будинках осіб, щодо яких ведеться провадження.

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Справа Арона Орбана: що відомо

Ще два роки тому видання Telex опублікувало аудіозапис, який підтвердив: компанії, що намагалися працевлаштувати іноземців в Угорщині, розраховували на урядові зв'язки Арона Орбана. Отримання потрібних для цього дозволів ускладнювалося тим, що – з метою підтримки урядової пропаганди – квоти обмежували кількість іноземців, а уряд Орбана вузько визначав агентства з працевлаштування, які могли цим займатися.

А в червні цього року прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про початок операції "Очисний вогонь". Ця операція спрямована проти корупції у всіх гілках влади за часів уряду Віктора Орбана.

Нагадаємо, брат колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Арон незадовго до виборів домовлявся про перехоплення другого українського вантажу з грошима.

Раніше розслідування продемонструвало, що інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині затримали за прямою вказівкою Орбана.