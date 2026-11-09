Брата Виктора Орбана подозревают в торговле людьми: реакция экс-премьера Венгрии

Арона Орбана – младшего брата экс-премьера Венгрии Виктора Орбана – задержали по подозрению в деле о торговле людьми. Виктор Орбан назвал это "отвлекающим маневром" нового правительства.

Об этом Виктор Орбан написал в своем Facebook. По его словам, задержание его брата – "отвлекающий маневр" нового правительства, а целью на самом деле был сам политик.

В то же время действующий премьер Венгрии Петер Мадяр со ссылкой на информацию СМИ написал в соцсетях, что по подозрению в незаконной переправке людей задержан брат экс-премьера Арон Орбан.

Между тем издание Telex сообщает, что источники, осведомленные об окружении Арона Орбана, подтвердили проведение операции, но не знают, задерживали ли младшего брата бывшего премьер-министра.

По данным венгерских правоохранителей, в Будапеште и двух населенных пунктах области Пешт арестованы несколько человек. В настоящее время продолжаются обыски в домах лиц, по которым ведется производство.

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Дело Арона Орбана: что известно

Еще два года назад издание Telex опубликовало аудиозапись, которая подтвердила: компании, пытавшиеся трудоустроить иностранцев в Венгрии, рассчитывали на правительственные связи Арона Орбана. Получение необходимых для этого разрешений осложнялось тем, что с целью поддержки правительственной пропаганды квоты ограничивали количество иностранцев, а правительство Орбана узко определяло агентства по трудоустройству, которые могли этим заниматься.

А в июне этого года премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о начале операции "Очищающий огонь". Эта операция направлена против коррупции во всех ветвях власти при правительстве Виктора Орбана.

Напомним, брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Арон незадолго до выборов договаривался о перехвате второго украинского груза с деньгами.

Ранее расследование продемонстрировало, что инкассаторов "Сбербанка" в Венгрии задержали по прямому указанию Орбана.