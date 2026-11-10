Промова Санду про світле майбутнє Молдови в ЄС обернулася курйозом: що сталося

Поки Мая Санду переконувала європейських партнерів у світлому майбутньому Молдови в ЄС, прожектор раптово згас і президентка опинилася в темряві просто посеред промови.

Президентка Молдови Мая Санду опинилася в темряві просто під час виступу про європейське майбутнє своєї країни. Так, коли вона говорила про шанс Молдови стати частиною Євросоюзу, раптово згас прожектор, який освітлював її на сцені. Попри технічну несправність, політикиня не перервала промову й продовжила виступ.

Курйозний момент стався 9 листопада 2026 року в Кишиневі під час щорічної конференції з питань розширення Євросоюзу, яка проходить у столиці Молдови 9–10 листопада. Захід транслювало Бюро європейської інтеграції Молдови.

За інформацією організаторів, на конференцію зареєструвалися понад 700 учасників, а до програми увійшли 11 тематичних сесій. У заході беруть участь, зокрема, Майя Санду, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, представники європейських інституцій, урядів країн ЄС та громадянського суспільства.

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Що говорила Санду перед тим, як згасло світло

Отож, перед тим як згасло освітлення, президентка Молдови говорила про втрачений час на шляху до європейської інтеграції. Вона згадала, що країна роками перебувала в енергетичній залежності та не могла повноцінно розвиватися.

"Молдова мала складніший шлях. Ми втратили роки, протягом яких нашу країну тримали в залежності, шантажували енергетично та заважали їй розвиватися", — заявила Санду.

Санду заявила, що тепер країна має можливість надолужити втрачений час і стати частиною Євросоюзу.

"Сьогодні ми маємо шанс надолужити цей втрачений час і стати частиною об’єднаної Європи, де держави рівні, а правила дотримуються", — сказала президентка.

Саме під час цієї частини виступу прожектор, спрямований на Санду, раптово згас. Водночас президентка продовжила промову. За оприлюдненим відео й повідомленнями місцевих медіа, йдеться саме про вимкнення освітлювального приладу, а не про знеструмлення всієї будівлі.

Що відомо про конференцію з розширення ЄС

Конференція в Кишиневі присвячена подальшому розширенню Євросоюзу та просуванню переговорів про вступ країн-кандидатів. Її організували Бюро європейської інтеграції Молдови, Інститут європейської політики та реформ і Фонд Фрідріха Еберта за участю інших партнерських організацій.

Під час відкриття заходу Санду також заявила, що Молдова прагне завершити переговори про вступ до ЄС до початку 2028 року. Вона назвала 2027-й роком, коли країна має продемонструвати конкретні результати реформ, передусім у їх практичному виконанні.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зі свого боку зазначила, що така мета є амбітною, але досяжною за умови збереження нинішнього темпу реформ. Вона також висловила сподівання, що держави ЄС підтримають відкриття двох переговорних кластерів, які залишаються нерозпочатими.

Сам інцидент із прожектором не вплинув на продовження заходу. Причину його вимкнення організатори публічно не пояснювали.

Нагадаємо, Молдова готується до складної зими в Україні та готова знову приймати українців, які будуть змушені залишити свої домівки через війну. Президентка Мая Санду заявила, що Кишинів надасть прихисток усім, хто потребуватиме безпеки, а також допомагатиме Україні з енергетикою.

Також Фокус писав, що українець перетнув кордон з Молдовою у незвичний спосіб.