Речь Санду о светлом будущем Молдовы в ЕС обернулась курьезом: что произошло

Пока Мая Санду убеждала европейских партнеров в светлом будущем Молдовы в ЕС, прожектор внезапно погас и президент оказалась в темноте прямо посреди речи.

Президент Молдовы Мая Санду оказалась в темноте прямо во время выступления о европейском будущем своей страны. Так, когда она говорила о шансе Молдовы стать частью Евросоюза, внезапно погас прожектор, который освещал ее на сцене. Несмотря на техническую неисправность, политика не прервала речь и продолжила выступление.

Курьезный момент произошел 9 ноября 2026 года в Кишиневе во время ежегодной конференции по расширению Евросоюза, которая проходит в столице Молдовы 9–10 ноября. Мероприятие транслировало Бюро европейской интеграции Молдовы.

По информации организаторов, на конференцию зарегистрировались более 700 участников, а в программу вошли 11 тематических сессий. В мероприятии принимают участие, в частности, Майя Санду, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, представители европейских институций, правительств стран ЕС и гражданского общества.

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Что говорила Санду перед тем, как погас свет

Итак, перед тем как угасло освещение, президент Молдовы говорила о потерянном времени на пути к европейской интеграции. Она вспомнила, что страна находилась годами в энергетической зависимости и не могла полноценно развиваться.

"Молдова была сложнее. Мы потеряли годы, в течение которых нашу страну держали в зависимости, шантажировали энергетически и мешали ей развиваться", — заявила Санду.

Санду заявила, что теперь у страны есть возможность наверстать потерянное время и стать частью Евросоюза.

"Сегодня у нас есть шанс наверстать это потерянное время и стать частью объединенной Европы, где государства равны, а правила соблюдаются", — сказала президент.

Именно во время этой части выступления прожектор, направленный на Санду, внезапно погас. В то же время президент продолжила речь. По обнародованному видео и сообщениям местных медиа, речь идет именно об выключении осветительного прибора, а не об обесточивании всего здания.

Что известно о конференции по расширению ЕС

Конференция в Кишиневе посвящена дальнейшему расширению Евросоюза и продвижению переговоров по вступлению стран-кандидатов. Ее организовали Бюро европейской интеграции Молдовы, Институт европейской политики и реформ и Фонд Фридриха Эберта с участием других партнерских организаций.

При открытии мероприятия Санду также заявила, что Молдова стремится завершить переговоры о вступлении в ЕС до начала 2028 года. Она назвала 2027 год, когда страна должна продемонстрировать конкретные результаты реформ, прежде всего в их практическом выполнении.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос со своей стороны отметила, что такая цель является амбициозной, но достижимой при сохранении нынешнего темпа реформ. Она также выразила надежду, что государства ЕС поддержат открытие двух переговорных кластеров, которые остаются не начавшимися.

Сам инцидент с прожектором не отразился на продолжении мероприятия. Причину его отключения организаторы публично не объясняли.

Напомним, Молдова готовится к сложной зиме в Украине и готова снова принимать украинцев, которые будут вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Президент Мая Санду заявила, что Кишинев предоставит убежище всем, кто будет нуждаться в безопасности, а также будет помогать Украине с энергетикой.

Также Фокус писал, что украинец пересек границу с Молдовой необычным способом.