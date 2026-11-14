У ексміністра Орбана знайшли майже $20 млн: готівку ховали в лісах і на фермах Угорщини

Майже 20 мільйонів доларів готівкою вилучили в Угорщині у справі одного з колишніх міністрів Віктора Орбана. Банкноти знаходили в сейфах, на складах, у сільськогосподарських будівлях і закопаними в лісах, повідомили в новому антикорупційному відомстві.

Схованки з готівкою по всій країні – у сейфах, лісових масивах, житлових і сільськогосподарських будівлях та на складах – виявили угорські слідчі у справі колишнього міністра національного розвитку Міклоша Сестака. Він зокрема був в уряді Віктора Орбана. Про підсумки дводенних пошуків повідомило Національне управління з повернення та захисту активів (NVVH), повідомляє ВВС. Вилучене відомство перерахувало до копійки:

"5 071 632 000 форинтів, 2 658 350 євро і 1 257 100 доларів".

Разом це близько 19,5 мільйона доларів, які вже передали до Державної скарбниці Угорщини.

Прем'єр-міністр Петер Мадяр, коментуючи результати обшуків у п'ятницю, назвав це кінцем "мафії".

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Посаду міністра національного розвитку Сестак обіймав чотири роки з шістнадцятирічного правління Орбана. Йому інкримінують отримання хабарів у схемі, пов'язаній із державною транспортною компанією, – провину він заперечує.

Під арештом із вересня перебувають двоє колишніх міністрів, зокрема й Сестак, а також ексголова центрального банку Дьордь Матолчі. Ідеться про окремі розслідування щодо корупції, і жоден із фігурантів вини не визнає.

Готівку ховали в сейфах, на складах і в лісах

Саме для розслідування корупції часів Орбана й створили NVVH, а кампанію Мадяр назвав "операцією Чистилище". До влади він прийшов у квітні, здобувши переконливу перемогу на виборах під обіцянку "зміни режиму" та масштабної антикорупційної кампанії, і від перших днів в уряді згортає політику попередника.

Звинувачення в корупції та кумівстві переслідували Орбана роками: його уряду закидали передачу вигідних державних проєктів союзникам, що експрем'єр рішуче заперечував. Сама ж Угорщина за його правління отримала від ЄС характеристику "виборчої автократії".

У понеділок угорські правоохоронці затримали брата експрем'єра та ще трьох людей у справі про торгівлю людьми. Орбан побачив у цьому політичну розправу.

"У цій брудній грі мета – усунення політичного опонента та встановлення однопартійної системи. Я – мішень, мій молодший брат лише інструмент", – заявив він.

Раніше повідомлялося, що молодшого брата експрем'єра Угорщини Арона Орбана затримали за підозрою у справі про торгівлю людьми, а сам Віктор Орбан назвав затримання "відволікаючим маневром" нового уряду.

Також повідомлялося, що посол України Федір Шандор розповів, що йому довелося пережити в Будапешті за часів уряду Віктора Орбана, чому він не став домагатися захисту власних прав і як відповів на слова угорського прем'єра про те, що "політика – це ж не балет".