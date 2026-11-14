У эксминистра Орбана нашли почти $20 млн: наличные деньги хоронили в лесах и на фермах Венгрии

В Венгрии изъяли почти 20 миллионов долларов наличными в рамках дела в отношении одного из бывших министров Виктора Орбана. Банкноты находили в сейфах, на складах, в сельскохозяйственных постройках и закопанными в лесах, сообщили в новом антикоррупционном ведомстве.

Венгерские следователи, расследующие дело бывшего министра национального развития Миклоша Сестака, обнаружили тайники с наличными по всей стране — в сейфах, лесных массивах, жилых и сельскохозяйственных зданиях, а также на складах. Он, в частности, входил в правительство Виктора Орбана. Об итогах двухдневных поисков сообщило Национальное управление по возврату и защите активов (NVVH), передает ВВС. Изъятое ведомство пересчитало до копейки:

"5 071 632 000 форинтов, 2 658 350 евро и 1 257 100 долларов".

В общей сложности это около 19,5 миллиона долларов, которые уже перечислены в Государственную казну Венгрии.

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Премьер-министр Петер Мадьяр, комментируя результаты обысков, проведённых в пятницу, назвал это концом "мафии".

Сестак занимал пост министра национального развития в течение четырёх лет из шестнадцати лет правления Орбана. Ему инкриминируют получение взяток в рамках схемы, связанной с государственной транспортной компанией, — он свою вину отрицает.

С сентября под арестом находятся два бывших министра, в том числе Сестак, а также экс-глава центрального банка Дьёрдь Матолчи. Речь идет об отдельных расследованиях по делам о коррупции, и ни один из фигурантов вину не признает.

Наличные деньги прятали в сейфах, на складах и в лесах

Именно для расследования коррупции времен Орбана и была создана NVVH, а кампанию Мадьяр назвал "операцией Чистилище". К власти он пришел в апреле, одержав убедительную победу на выборах с обещанием "смены режима" и масштабной антикоррупционной кампании, и с первых дней в правительстве сворачивает политику своего предшественника.

Обвинения в коррупции и кумовстве преследовали Орбана на протяжении многих лет: его правительство обвиняли в передаче выгодных государственных проектов союзникам, что бывший премьер-министр решительно отрицал. Сама же Венгрия при его правлении получила от ЕС оценку "избирательной автократии".

В понедельник венгерские правоохранительные органы задержали брата бывшего премьера и ещё троих человек по делу о торговле людьми. Орбан расценил это как политическую расправу.

"В этой грязной игре цель — устранение политического оппонента и установление однопартийной системы. Я — мишень, а мой младший брат — всего лишь инструмент", — заявил он.

Ранее сообщалось, что младший брат бывшего премьер-министра Венгрии Арона Орбана был задержан по подозрению в деле о торговле людьми, а сам Виктор Орбан назвал это задержание "отвлекающим маневром" нового правительства.

Также сообщалось, что посол Украины Федор Шандор рассказал, что ему пришлось пережить в Будапеште во времена правления Виктора Орбана, почему он не стал добиваться защиты своих прав и как ответил на слова венгерского премьера о том, что "политика – это же не балет".