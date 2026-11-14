Путін нібито дав дозвіл на ліквідацію Зеленського: що розлютило Кремль

Путін, як запевняють російські ЗМІ, нібито дав дозвіл на ліквідацію президента України Володимира Зеленського. Останньою краплею для глави Кремля стали атаки на Ленінградську область РФ.

Росія, ймовірно, вирішила скасувати негласну заборону на фізичне усунення Володимира Зеленського, а також усього командування Генерального штабу Збройних сил України. Про це пише російське видання "Московський комсомолець".

Це рішення, як повідомляють російські ЗМІ, було ухвалено під час закритого засідання Ради безпеки Росії, на якому силовики вимагали дозволити фізичне знищення вищого військово-політичного керівництва України.

За словами джерел, останньою краплею нібито стали удари по Ленінградській області РФ, зокрема по балтійському експортному вузлу та порту Усть-Луга.

На момент публікації українські офіційні особи не коментували цю інформацію.

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Варто зазначити, що за інформацією видання Independent, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Зеленський пережив понад 12 замахів з боку росіян.

Нагадаємо, в ніч на 11 листопада Ленінградську область Росії піддалася масованій атаці безпілотників. Дрони завдали удару по інфраструктурі Усть-Луги, де розташований один із найбільших морських торговельних портів РФ у Балтійському морі.

Після атаки БПЛА NASA зафіксувало потужну пожежу в порту, пропускна здатність якого становить близько 176,6 млн тонн вантажів на рік.

Раніше порт уже неодноразово зазнавав атак. Так, 1 вересня в Усть-Лузі було зафіксовано руйнування та пожежі.