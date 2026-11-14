Путин якобы разрешил ликвидацию Зеленского: что разозлило Кремль

Путин, как уверяют российские СМИ, якобы разрешил ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского. Последней каплей для главы Кремля стали атаки на Ленинградскую область РФ.

Россия, предположительно, решила снять негласный запрет на физическое устранение Владимира Зеленского, а также всего командования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Об этом пишет российское издание "Московский комсомолец".

Данное решение, как пишут росСМИ, было принято во время закрытого совещания Совета безопасности России, на котором силовики потребовали разрешить физическое уничтожение высшего военно-политического руководства Украины.

По словам источников, последней каплей якобы стали удары по Ленинградской области РФ, в частности, на балтийский экспортный узел и порт Усть-Луга.

На момент публикации украинские официальные лица данную информацию не комментировали.

Видео дня

Стоит отметить, что по информации издания Independent, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Зеленский пережил более 12 покушений со стороны россиян.

Напомним, в ночь на 11 ноября Ленинградскую область России массированно атаковали беспилотники. Дроны поразили инфраструктуру Усть-Луги, где расположен один из самых крупных морских торговых портов РФ в Балтийском море.

После атаки БПЛА NASA зафиксировало мощный пожар в порту, способного пропускать около 176,6 млн тонн грузов в год.

Ранее порт уже неоднократно атаковали. Так, 1 сентября в Усть-Луге фиксировали разрушения и пожары.