Раніше мешкав Джей Ді Венс: Трамп здає розкішний маєток поблизу Мар-а-Лаго

На одній із найпрестижніших вулиць у курортному містечку Палм-Біч, Флорида, здається в оренду будинок, побудований у 1974 році, за 110 тисяч доларів на місяць, тобто приблизно 5,058 млн гривень. Нерухомість належить президенту США Дональду Трампу, і раніше в ній деякий час проживав нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс.

Резиденція з чотирма спальнями розташована в елітному районі острова, безпосередньо поруч із клубом Mar-a-Lago. Про цей об’єкт пише Маргіт Брандт з агентства з продажу елітної нерухомості Premier Estate Properties.

Після нещодавньої реконструкції будинок загальною площею близько 380 квадратних метрів вирізняється бездоганним внутрішнім оздобленням, що включає підлоги з червоного дерева та мармур "арабескато", 4 спальні з ванними кімнатами, їдальню, вітальню, окрему кімнату для персоналу, басейн із зоною відпочинку, гараж на дві машини.

До послуг гостей також приватний вихід на пляж, розташований усього за кілька кроків від будинку, та охорона на території комплексу.

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Агентство нерухомості Zillow уточнює, що повністю мебльований будинок, обладнаний різною побутовою технікою, здається на строк 12 місяців, тобто за річну оренду доведеться заплатити 1 320 000 доларів або ж приблизно 60,7 млн гривень.

Видання NYPost повідомляє, що будинок за адресою Вудбрідж-роуд, 124, належить сімейному бізнесу Трампа — компанії Trump Organization. Саме в цьому будинку Венс і його родина провели деякий час під час перехідного періоду перед початком другого терміну президента Трампа.

Оренда цього будинку надає його мешканцям доступ до елітного закритого клубу Mar-a-Lago за умови схвалення адміністрацією.

Нагадаємо, що Фокус писав про місто Палм-Біч, де мешкає Дональд Трамп.

Також нагадаємо, що поблизу маєтку президента США Дональда Трампа у Флориді встановили комплекси протиповітряної оборони "Avenger".