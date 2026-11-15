Ранее жил Джей Ди Вэнс: Трамп сдает роскошное имение возле Мар-а-Лаго

На одной из самых престижных улиц в курортном городке Палм-Бич, Флорида, сдается дом 1974 года постройки за 110 тысяч долларов в месяц, то есть примерно 5,058 млн гривен. Недвижимость принадлежит президенту США Дональду Трампу и ранее в ней некоторое время проживал нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс.

Резиденция с четырьмя спальнями расположена в элитной части острова, непосредственно рядом с клубом Mar-a-Lago. О лоте пишет Маргит Брандт из агентства про продаже элитной недвижимости Premier Estate Properties.

После недавней реконструкции дом общей площадью около 380 квадратных метров отличается безупречной внутренней отделкой, включающей полы из красного дерева и мрамор арабескато, 4 спальни с ванными комнатами, столовую, гостиную, отдельную комнату для персонала, бассейн с зоной отдыха, гараж на две машины.

К услугам гостей также частный выход к пляжу, расположенный всего в нескольких шагах от дома и охрана на территории комплекса.

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Агентство недвижимости Zillow уточняет, что полностью меблированный дом, оборудованный различной бытовой техникой, сдается на срок 12 месяцев, то есть за годовую аренду придется выложить 1 320 000 долларов или же примерно 60,7 млн гривен.

Издание NYPost пишет, что дом по адресу Вудбридж-роад, 124, принадлежит семейному бизнесу Трампа, компании Trump Organization. Именно в этом доме Вэнс и его семья провели некоторое время во время переходного периода перед началом второго срока президента Трампа.

Аренда данного дома дает его жильцам доступ в элитный закрытый клуб Mar-a-Lago, при условии одобрения администрацией.

Напомним, Фокус писал о городе Палм-Бич, где живет Дональд Трамп.

Также напомним, что возле поместья президента США Дональда Трампа во Флориде установили комплексы противовоздушной обороны "Avenger".