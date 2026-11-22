Туреччина хоче, щоб її громадяни частіше отримували багаторазові шенгенські візи на тривалий термін, а водії вантажівок могли безперешкодно перетинати кордони ЄС — Анкара вже домовилася про перегляд правил.

Подорожі до Європи залишаються привабливою можливістю для жителів багатьох країн світу, і Туреччина не є винятком. Анкара прагне зробити поїздки до Євросоюзу для своїх громадян не лише доступнішими, а й комфортнішими та менш витратними, тому домагається спрощення шенгенських візових процедур, скорочення термінів очікування та розширення можливостей отримання багаторазових віз. Про це пише турецький телеканал TRT Haber, який посилається на дипломатичні джерела.

Так, стало відомо, що Анкара пропонує швидше розглядати заяви, скоротити перелік необхідних документів і частіше видавати багаторазові візи на триваліший термін. Окремо країна порушує питання доступу турецьких водіїв вантажівок до Шенгенської зони.

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Всі ці питання стали предметом дискусії під час зустрічі в Анкарі 18 листопада. У ній взяли участь представники Міністерства закордонних справ Туреччини, дипломатичних місій країн Шенгенської зони, делегації ЄС та Європейської комісії.

Переговори відбулися в межах групи місцевої шенгенської співпраці (LSC), яка регулярно оцінює візові процедури та дані щодо їх застосування. Цього разу до зустрічі вперше долучилися представники турецького МЗС та Європейської комісії.

Анкара наголосила на високому рівні інтеграції Туреччини з Євросоюзом у різних сферах. Водночас турецькі посадовці заявили про необхідність усунути проблеми, з якими громадяни стикаються під час оформлення шенгенських віз.

Серед основних вимог:

спростити запис на подання документів: Туреччина хоче усунути труднощі з пошуком вільних дат для подання візових заявок;

Туреччина хоче усунути труднощі з пошуком вільних дат для подання візових заявок; скоротити терміни розгляду: Анкара наполягає, щоб рішення щодо видачі віз ухвалювали швидше;

Анкара наполягає, щоб рішення щодо видачі віз ухвалювали швидше; зменшити кількість документів: йдеться про скорочення переліку довідок та інших паперів, які необхідно подавати для отримання шенгенської візи;

йдеться про скорочення переліку довідок та інших паперів, які необхідно подавати для отримання шенгенської візи; полегшити процедуру для тих, хто вже отримував шенгенські візи: Туреччина пропонує спростити повторне оформлення документів для заявників із попередньою позитивною візовою історією.

Туреччина пропонує спростити повторне оформлення документів для заявників із попередньою позитивною візовою історією. розширити застосування системи Cascade: Анкара хоче, щоб більше громадян могли отримувати багаторазові візи з тривалішим терміном дії.

Окремо турецька сторона порушила питання вантажних перевезень. Вона закликала забезпечити безперешкодний доступ турецьких водіїв вантажівок до Шенгенської зони та знайти рішення щодо обмежень терміну їхнього перебування. На думку Анкари, наявні труднощі можуть створювати перешкоди для торгівлі між Туреччиною та Євросоюзом.

А ще Туреччина закликала ЄС ширше застосовувати так звану каскадну систему (Cascade), що передбачає можливість отримувати багаторазові візи з поступово довшим терміном дії для заявників, які дотримувалися правил попередніх поїздок.

Що вирішили після переговорів

Після переговорів з інституціями ЄС та відповідними органами країн-членів повідомили про створення окремої робочої групи, до якої увійшли представники дипломатичних місій країн Шенгенської зони в Туреччині. Група має переглянути порядок застосування шенгенських візових процедур до громадян Туреччини.

При цьому варто зазначити, що наразі не йдеться про якісь конкретні зміни, які вже погоджено. Створення робочої групи означає початок перегляду процедур, але саме по собі не гарантує скорочення термінів оформлення віз чи запровадження нових правил.

Турецьке зовнішньополітичне відомство також звернуло увагу на проблему так званих посередницьких компаній, які пропонують допомогу з оформленням віз, але фактично не здійснюють законної діяльності. За даними міністерства, складнощі із записом на подання документів створюють умови для появи таких структур.

У Туреччині повідомили, що спільно з міністерствами юстиції, торгівлі та внутрішніх справ проводять операції проти подібних організацій. Щодо низки осіб уже розпочали судові провадження.

Туреччина також прагне безвізового режиму з ЄС

Важливо зазначити, що спрощення шенгенських процедур не є кінцевою метою Анкари. Туреччина продовжує переговори про лібералізацію візового режиму з Євросоюзом, щоб її громадяни в перспективі могли подорожувати до країн Шенгенської зони без віз. Цей процес триває вже багато років і залишається одним із важливих питань у відносинах Туреччини та ЄС.

А поки домовленості про повноцінний безвіз не досягнуто, Анкара намагається домогтися ширших можливостей для багаторазових поїздок та стабільнішого доступу до Шенгенської зони для громадян і перевізників.

До речі, відносини сторін у цьому питанні залишаються непростими. Зокрема, 4 листопада 2026 року Міністерство закордонних справ Туреччини розкритикувало звіт Єврокомісії щодо країни за 2026 рік, опублікований у межах щорічного пакета розширення ЄС. В Анкарі заявили, що документ знову продемонстрував, на думку турецької сторони, упереджене та несправедливе ставлення Євросоюзу до Туреччини.

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