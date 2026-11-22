Турция хочет, чтобы её граждане чаще получали многократные шенгенские визы на длительный срок, а водители грузовиков могли беспрепятственно пересекать границы ЕС — Анкара уже договорилась о пересмотре правил.

Путешествия в Европу остаются привлекательной возможностью для жителей многих стран мира, и Турция не является исключением. Анкара стремится сделать поездки в Евросоюз для своих граждан не только более доступными, но и более комфортными и менее затратными, поэтому добивается упрощения шенгенских визовых процедур, сокращения сроков ожидания и расширения возможностей получения многократных виз. Об этом пишет турецкий телеканал TRT Haber, ссылаясь на дипломатические источники.

Так, стало известно, что Анкара предлагает ускорить рассмотрение заявлений, сократить перечень необходимых документов и чаще выдавать многократные визы на более длительный срок. Кроме того, страна поднимает вопрос о доступе турецких водителей грузовиков в Шенгенскую зону.

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Все эти вопросы стали предметом обсуждения в ходе встречи в Анкаре 18 ноября. В ней приняли участие представители Министерства иностранных дел Турции, дипломатических миссий стран Шенгенской зоны, делегации ЕС и Европейской комиссии.

Переговоры прошли в рамках группы по местному шенгенскому сотрудничеству (LSC), которая регулярно анализирует визовые процедуры и данные об их применении. На этот раз к встрече впервые присоединились представители турецкого МИДа и Европейской комиссии.

Анкара подчеркнула высокий уровень интеграции Турции с Евросоюзом в различных сферах. В то же время турецкие чиновники заявили о необходимости устранить проблемы, с которыми сталкиваются граждане при оформлении шенгенских виз.

Среди основных требований:

упростить запись на подачу документов: Турция хочет устранить трудности с поиском свободных дат для подачи визовых заявок;

Турция хочет устранить трудности с поиском свободных дат для подачи визовых заявок; сократить сроки рассмотрения: Анкара настаивает на том, чтобы решения о выдаче виз принимались быстрее;

Анкара настаивает на том, чтобы решения о выдаче виз принимались быстрее; уменьшить количество документов: речь идет об сокращении перечня справок и других бумаг, которые необходимо подавать для получения шенгенской визы;

речь идет об сокращении перечня справок и других бумаг, которые необходимо подавать для получения шенгенской визы; упростить процедуру для тех, кто уже получал шенгенские визы: Турция предлагает упростить повторное оформление документов для заявителей с положительной визовой историей.

Турция предлагает упростить повторное оформление документов для заявителей с положительной визовой историей. расширить применение системы Cascade: Анкара хочет, чтобы больше граждан могли получать многократные визы с более длительным сроком действия.

Отдельно турецкая сторона подняла вопрос о грузовых перевозках. Она призвала обеспечить беспрепятственный доступ турецких водителей грузовиков в Шенгенскую зону и найти решение по поводу ограничений срока их пребывания. По мнению Анкары, существующие трудности могут создавать препятствия для торговли между Турцией и Евросоюзом.

Кроме того, Турция призвала ЕС шире применять так называемую каскадную систему (Cascade), которая предусматривает возможность получения многократных виз с постепенно увеличивающимся сроком действия для заявителей, соблюдавших правила во время предыдущих поездок.

Что было решено по итогам переговоров

По итогам переговоров с институтами ЕС и соответствующими органами стран-членов было объявлено о создании отдельной рабочей группы, в которую вошли представители дипломатических миссий стран Шенгенской зоны в Турции. Группа должна пересмотреть порядок применения шенгенских визовых процедур в отношении граждан Турции.

При этом стоит отметить, что речь пока не идет о каких-либо конкретных изменениях, которые уже согласованы. Создание рабочей группы означает начало пересмотра процедур, но само по себе не гарантирует сокращения сроков оформления виз или введения новых правил.

Министерство иностранных дел Турции также обратило внимание на проблему так называемых посреднических компаний, которые предлагают помощь в оформлении виз, но фактически не ведут законной деятельности. По данным министерства, сложности с записью на подачу документов создают условия для появления таких структур.

В Турции сообщили, что совместно с министерствами юстиции, торговли и внутренних дел проводятся операции против подобных организаций. В отношении ряда лиц уже возбуждены судебные дела.

Турция также стремится к введению безвизового режима с ЕС

Важно отметить, что упрощение шенгенских процедур не является конечной целью Анкары. Турция продолжает переговоры о либерализации визового режима с Евросоюзом, чтобы её граждане в перспективе могли без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Этот процесс длится уже много лет и остается одним из важных вопросов в отношениях Турции и ЕС.

А пока соглашение о полноценном безвизовом режиме не достигнуто, Анкара пытается добиться более широких возможностей для многократных поездок и более стабильного доступа в Шенгенскую зону для граждан и перевозчиков.

Кстати, отношения сторон по этому вопросу остаются непростыми. В частности, 4 ноября 2026 года Министерство иностранных дел Турции раскритиковало доклад Еврокомиссии по стране за 2026 год, опубликованный в рамках ежегодного пакета по расширению ЕС. В Анкаре заявили, что документ вновь продемонстрировал, по мнению турецкой стороны, предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Турции.

Напомним, ранее Фокус просчитал последствия отмены "торгового безвиза" для Украины.

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