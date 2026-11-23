Російськомовні жителі естонської Нарви виступили проти повного припинення руху через сухопутний кордон із Росією та закликали владу передбачити винятки. На петицію відреагував міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Чиновник порадив таким мешканцям писати петиції не естонській владі, а особисто диктатору РФ Путіну, інформує агенція ASTRA. Або ще можна зібратись біля посольства РФ в Естонії та влаштувати там мітинг.

"Де російськомовні жителі можуть підписати петицію Путіну про припинення війни та ворожих дій щодо країн Європи, щоб можна було зняти санкції й дати людям можливість подорожувати так само, як до 2022 року? Коли нарешті ви вийдете на мітинг із цими ж вимогами перед посольством РФ?" — написав Таро.

Фото: Скриншот

Ініціатива з'явилася після рішення естонського уряду тимчасово припинити рух через усі автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією. Серед причин — атаки на оборонні підприємства країни, які, за оцінкою естонської Служби внутрішньої безпеки, були організовані російськими спецслужбами.

Відео дня

Петицію підписало 2000 російськомовних мешканців Нарви.

Раніше Фокус писав, що уряд Естонії офіційно затвердив тимчасове закриття всіх автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Росією щонайменше на пів року — обмеження мають почати діяти 1 грудня.

Також ми розповідали про спробу диверсії на оборонному підприємстві Threod Systems, після якої естонська влада оголосила про намір закрити кордон із РФ.