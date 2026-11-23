Русскоязычные жители эстонской Нарвы выступили против полного прекращения движения через сухопутную границу с Россией и призвали власти предусмотреть исключения. На петицию отреагировал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Чиновник посоветовал таким жителям направлять петиции не эстонским властям, а лично диктатору РФ Путину, сообщает агентство ASTRA. Или же можно собраться у посольства РФ в Эстонии и устроить там митинг.

"Где русскоязычные жители могут подписать петицию Путину о прекращении войны и враждебных действий в отношении стран Европы, чтобы можно было снять санкции и дать людям возможность путешествовать так же, как до 2022 года? Когда же вы наконец выйдете на митинг с этими же требованиями перед посольством РФ?" — написал Таро.

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Эта инициатива возникла после решения эстонского правительства временно приостановить движение через все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Среди причин — атаки на оборонные предприятия страны, которые, по оценке эстонской Службы внутренней безопасности, были организованы российскими спецслужбами.

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Петицию подписали 2000 русскоязычных жителей Нарвы.

Ранее Фокус сообщал, что правительство Эстонии официально утвердило временное закрытие всех автомобильных пограничных пунктов на границе с Россией как минимум на полгода — ограничения должны вступить в силу 1 декабря.

Кроме того, мы рассказывали о попытке диверсии на оборонном предприятии Threod Systems, после которой эстонские власти объявили о намерении закрыть границу с РФ.