Попри те, що Трамп вплинув на раду директорів NVIDIA та допоміг Дженсену Хуангу знову очолити компанію, він не забув висміяти його у власній соцмережі Truth Social. Команда Трампа прималювала Хуангу елемент жіночого одягу.

В офіційному акаунті президента США у цій соцмережі з'явилось фото, на якому Дженсен Хуанг підіймає над собою всім відомий елемент жіночого одягу немов в знак перемоги та стійкості. Саме фото основане на кадрі с Трампом під час першого замаху на нього у Пенсильванії.

Фото: Скриншот

І хоча Дженсен Хуанг поки що не відреагував на "жарт", але вже встиг "поновитись у посаді" змінивши свій статус у соцмережі X. Він вказав, що знову є гендиректором NVIDIA.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, сьогодні рада директорів компанії одноголосно поновила Хуанга на чолі NVIDIA. Рада директорів заявила, що "задоволена його відвертістю та здатністю керувати NVIDIA". Окремо зазначається, що під час розгляду питання рада отримала рекомендації від представників вищого керівництва уряду США.

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"Вищим керівництвом", напевно, був Трамп, адже адміністрація Білого дому відверто заявила, що "президент Трамп був повністю залучений (до процесу поновлення, — ред.)". А журналісти з'ясували, що Трамп телефонував раді директорів під час засідання та наполягав на поверненні Хуанга. За декілька годин Дженсен знову очолив компанію.

Раніше Фокус повідомляв, що Дженсен Хуанг залишив посаду CEO NVIDIA на тлі скандалу. Тоді компанія оголосила про тимчасове призначення фінансової директорки Колетт Кресс.

Також ми повідомляли, що Трамп говорив про можливу заміну Дженсена Хуанга на Тіма Кука. Американський президент раніше називав керівника Apple можливим кандидатом на посаду очільника NVIDIA.