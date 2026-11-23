Несмотря на то, что Трамп оказал влияние на совет директоров NVIDIA и помог Дженсену Хуангу вновь возглавить компанию, он не забыл высмеять его в своей социальной сети Truth Social. Команда Трампа нарисовала на Хуанге элемент женской одежды.

В официальном аккаунте президента США в этой социальной сети появилась фотография, на которой Дженсен Хуанг поднимает над головой всем известный элемент женской одежды, как бы в знак победы и стойкости. Само фото основано на кадре с Трампом во время первого покушения на него в Пенсильвании.

Фото: Скриншот

И хотя Дженсен Хуанг пока не отреагировал на эту "шутку", но уже успел "восстановиться в должности", изменив свой статус в социальной сети X. Он указал, что вновь является генеральным директором NVIDIA.

Фото: Скриншот

Напомним, сегодня совет директоров компании единогласно восстановил Хуанга на посту главы NVIDIA. Совет директоров заявил, что "доволен его открытостью и способностью руководить NVIDIA". Отдельно отмечается, что в ходе рассмотрения вопроса совет получил рекомендации от представителей высшего руководства правительства США.

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"Высшим руководством", вероятно, был Трамп, ведь администрация Белого дома открыто заявила, что "президент Трамп был полностью вовлечен (в процесс восстановления, — ред.)". А журналисты выяснили, что Трамп звонил совету директоров во время заседания и настаивал на возвращении Хуанга. Через несколько часов Дженсен вновь возглавил компанию.

Ранее Фокус сообщал, что Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора NVIDIA на фоне скандала. Тогда компания объявила о временном назначении финансового директора Колетт Кресс.

Кроме того, мы сообщали, что Трамп говорил о возможной замене Дженсена Хуанга на Тима Кука. Американский президент ранее называл руководителя Apple возможным кандидатом на пост главы NVIDIA.