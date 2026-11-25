Уряд Польщі хоче зробити безпольотну зону біля кордону з Україною. Це планується зробити вже найближчим часом.

Про це повідомляє Gazeta Prawna.

Як діятиме безпольотна зона в Польщі

Нововведення покликане допомогти польським військовим розпізнавати потенційні загрози в повітрі та вирішувати, чи варто їх знищувати. Відповідну постанову уряд планує запровадити наприкінці грудня або на початку січня 2027 року.

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарі Томчик зазначив, що на прохання оперативного командувача Збройних сил Польщі генерала Іренеуша Новака вже ввели так звану позитивну ідентифікацію повітряних об'єктів.

Згідно з цією процедурою, пілот має зіставити низку даних, зокрема показники радарів, інформацію від союзників, а також висоту й швидкість польоту об'єкта, щоб з'ясувати, до кого він належить.

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“На практиці, у мирний час у всьому НАТО, щоб збити чужий літак або засіб повітряного нападу, потрібна візуальна ідентифікація. У передвоєнних умовах, у критичних обставинах, а саме в таких ми зараз живемо, це втратило сенс, тому польські пілоти на прохання оперативного командувача, генерала Новака, перейшли на так звану позитивну ідентифікацію”, — розповів Томчик.

Проте, за словами заступника міністра, для практичного застосування цього механізму потрібна ще й заборона польотів над східним кордоном Польщі. Така зона буде невеликою й простягатиметься лише на кілька десятків кілометрів від кордону.

Нагадаємо, не так давно три російські ракети впали на південному сході Польщі.

Крім того, у Варшаві занепокоєні відсутністю реакції США на інцидент з російськими ракетами.