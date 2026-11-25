У Варшаві занепокоєні тим, що у США досі не відреагували на падіння трьох російських крилатих ракет у Потльщі. Там заявили, що не розуміють із чим пов'язане мовчання американської сторони.

Польський уряд досі не отримав очікуваної реакції Сполучених Штатів на падіння трьох російських крилатих ракет на південному сході Польщі. У Варшаві сподіваються, що важливість реації на інцидент американському президенту Дональду Трампу пояснить генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі RMF24.

Говорячи про відсутність реакції Вашингтона на падіння ракет, польський міністр визнав, що відповідь США не відповідає очікуванням Варшави.

"Звісно, такої реакції, якої ми очікували, немає", — зазначив Косіняк-Камиш.

За його словами, наразі незрозуміло, чи мовчання американської сторони пов'язане з її "прагненням до миру", чи Вашингтону потрібна додаткова інформація про обставини інциденту.

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Крім цього, міністр наголосив, що Польща тримала в курсі Пентагон про ці інциденти — США навіть брали участь у розслідуванні щодо уламків, знайдених на території Польщі.

Косіняк-Камиш висловив сподівання, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час запланованої зустрічі пояснить президенту США Дональду Трампу, які наслідки доведеться нести східним країнам НАТО внаслідок війни Росії проти України.

У вівторок, 24 листопада, російського посла Георгія Міхно викликали до МЗС Польщі через інцидент з ракетами Х-101. Водночас відсилання російського посла додому має бути крайнім заходом, щоб не переривати дипломатичні канали, вважає заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Вжонтек.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що дві ракети та ударний безпілотник, які впали на території Польщі, Путін запустив випадково. Втім Трамп не уточнив, про які саме випадки порушення повітряного простору Польщі йдеться та на чому ґрунтується його твердження про помилковий характер цих інцидентів.