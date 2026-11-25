В Варшаве обеспокоены тем, что в США до сих пор не отреагировали на падение трёх российских крылатых ракет в Потльше. Там заявили, что не понимают, чем обусловлено молчание американской стороны.

Польское правительство до сих пор не получило ожидаемой реакции Соединённых Штатов на падение трёх российских крылатых ракет на юго-востоке Польши. В Варшаве надеются, что важность реакции на инцидент американскому президенту Дональду Трампу объяснит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире RMF24.

Говоря об отсутствии реакции Вашингтона на падение ракет, польский министр признал, что реакция США не соответствует ожиданиям Варшавы.

"Конечно, той реакции, которую мы ожидали, нет", — отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, пока неясно, связано ли молчание американской стороны с её "стремлением к миру" или Вашингтону требуется дополнительная информация об обстоятельствах инцидента.

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Кроме того, министр подчеркнул, что Польша держала Пентагон в курсе этих инцидентов — США даже участвовали в расследовании, связанном с обломками, найденными на территории Польши.

Косиняк-Камыш выразил надежду, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе запланированной встречи объяснит президенту США Дональду Трампу, какие последствия придется нести восточным странам НАТО в результате войны России против Украины.

Во вторник, 24 ноября, российского посла Георгия Михно вызвали в МИД Польши в связи с инцидентом с ракетами Х-101. В то же время отзыв российского посла на родину должен быть крайней мерой, чтобы не прерывать дипломатические каналы, считает заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Вжонтек.

Кроме того, Фокус сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что две ракеты и ударный беспилотник, упавшие на территории Польши, были запущены Путиным случайно. Впрочем, Трамп не уточнил, о каких именно случаях нарушения воздушного пространства Польши идет речь и на чем основано его утверждение об ошибочном характере этих инцидентов.