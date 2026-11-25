Правительство Польши намерено создать бесполетную зону у границы с Украиной. Это планируется сделать уже в ближайшее время.

Об этом сообщает Gazeta Prawna.

Как будет функционировать бесполетная зона в Польше

Это нововведение призвано помочь польским военным распознавать потенциальные угрозы в воздухе и принимать решение о целесообразности их уничтожения. Соответствующее постановление правительство планирует ввести в действие в конце декабря или в начале января 2027 года.

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик отметил, что по просьбе оперативного командующего Вооружёнными силами Польши генерала Иренеуша Новака уже ввели так называемую позитивную идентификацию воздушных объектов.

Согласно этой процедуре, пилот должен сопоставить ряд данных, в частности показания радаров, информацию от союзников, а также высоту и скорость полета объекта, чтобы выяснить, кому он принадлежит.

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"На практике в мирное время во всех странах НАТО для сбивания чужого самолета или средства воздушного нападения требуется визуальная идентификация. В предвоенных условиях, в критических обстоятельствах, а именно в таких мы сейчас и находимся, это утратило смысл, поэтому польские пилоты по просьбе оперативного командующего, генерала Новака, перешли на так называемую положительную идентификацию", — рассказал Томчик.

Однако, по словам заместителя министра, для практического применения этого механизма необходим также запрет на полеты над восточной границей Польши. Такая зона будет небольшой и будет простираться лишь на несколько десятков километров от границы.

Напомним, не так давно три российские ракеты упали на юго-востоке Польши.

Кроме того, в Варшаве обеспокоены отсутствием реакции США на инцидент с российскими ракетами.