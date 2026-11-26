На території нафтопереробного заводу у центрі Бангкоку полум'я здійнялось удвічі вище ретрифікаційних колон установок первинної переробки нафти, які мають висоту близько 50-100 м.

Близько 14 год 26 листопада у Бангкоку в Таїланді пролунав гучний вибуху, а над центральним районом Пхра Кханонг здійнявся стовп диму та вогню, повідомило агентство Reuters. На відео від очевидців — полум'я, яке охопило колони на нафтопереробному заводі, розташованому впритул до висоток. Вибух стався на нафтопереробному заводі Bangchak Corp: компанія підтвердила інцидент. Внаслідок надзвичайної ситуації отримали поранення дев'ятеро робітників, при чому 3-4 мають опіки високого ступеня. Причина вибуху поки не відома.

Вибух на НПЗ — надзвичайна ситуація у Бангкоку 26 листопада

Пожежники Бангкоку негайно вирушили на місце подій і загасили пожежу протягом 30 хвилин. За попередніми даними компанії, вибух стався на установці гідрокрекінгу (перетворює вакуумний газойль, мазут на дизель та бензин). Bangchak Corp повністю зупинила виробничі потужності та почала розслідування причин вибуху.

Відео дня

Медіа уточнило, що НПЗ у Бангкоку мав потужність до 120 тис. барелів на добу. Bangchak Corp має ще один нафтопереробний завод потужність близько 180 тис. барелів на добу. Компанія тим часом зробила заміри якості повітря та повідомила, що з ним усе гаразд.

Вибух на НПЗ — Bangchak Corp про інцидент 26 листопада Фото: Скриншот

Агентство CNN додало, що у перші хвилини після вибуху у Бангкоку місцева влада оголосила термінову евакуацію. Згодом уточнили, що небезпеки має, і людей закликали повернутись додому. Також зауважили, що може бути сморід від пожежі у радіусі 5 км від епіцентру. Також навели коментар міністра енергетики Аканат Промфан. Посадовець заявив, що вибух стався за 100 м від нафтових резервуарів, й запевнив, що НПЗ не відновить роботу, поки не переконаються, що все гаразд. Промфан сказав, що у Таїланді є п'ять НПЗ і він сподівається, що у населення не буде дефіциту пального.

Вибух на НПЗ — що сталось у Бангкоку 26 листопада

На Google maps можна відшукати орієнтовні координати нафтопереробного заводу у центрі Бангкоку, на якому стався вибух 26 листопада, — 13.6853° N, 100.5996° E. Навколо густонаселені райони міста, у якому живуть 8 млн людей. На супутникових фото помітно, що на території підприємства розташовано близько 107 нафтових резервуарів, найбільші з яких мають діаметр близько 70 м.

Вибух на НПЗ — місцерозташування заводу у Бангкоку 26 листопада Фото: Google Maps

Зазначимо, зранку 26 листопада стався вибух у Єгипті. Згідно з даними західних ЗМІ, злетів у повітря бензовоз: загинуло близько 30 осіб, а близько двох десятків отримали поранення. На відео з місця подій — масштабна пожежа, яка палає посеред житлового кварталу.

Нагадуємо, 9 листопада стався вибух на металургійному заводі в Туреччині: у мережі показали доменну піч, нахилений кран та пожежу.