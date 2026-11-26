На территории нефтеперерабатывающего завода в центре Бангкока пламя взметнулось вдвое выше ректификационных колонн установок первичной переработки нефти, высота которых составляет около 50-100 м.

Около 14:00 26 ноября в Бангкоке (Таиланд) раздался громкий взрыв, а над центральным районом Пхра-Кханонг поднялся столб дыма и огня, сообщило агентство Reuters. На видео очевидцев — пламя, охватившее колонны на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в непосредственной близости от высотных зданий. Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе Bangchak Corp: компания подтвердила инцидент. В результате чрезвычайной ситуации получили ранения девять рабочих, причем у 3-4 из них ожоги высокой степени. Причина взрыва пока неизвестна.

Взрыв на НПЗ — чрезвычайная ситуация в Бангкоке 26 ноября

Пожарные Бангкока немедленно выехали на место происшествия и потушили пожар в течение 30 минут. По предварительным данным компании, взрыв произошел на установке гидрокрекинга (преобразующей вакуумный газойл и мазут в дизельное топливо и бензин). Bangchak Corp полностью остановила производственные мощности и начала расследование причин взрыва.

Видео дня

СМИ уточнили, что НПЗ в Бангкоке имел мощность до 120 тыс. баррелей в сутки. У Bangchak Corp есть ещё один нефтеперерабатывающий завод мощностью около 180 тыс. баррелей в сутки. Компания тем временем провела измерения качества воздуха и сообщила, что с ним всё в порядке.

Взрыв на НПЗ — Bangchak Corp о происшествии 26 ноября Фото: Скриншот

Агентство CNN добавило, что в первые минуты после взрыва в Бангкоке местные власти объявили о срочной эвакуации. Позже уточнили, что опасности нет, и призвали людей вернуться домой. Также отметили, что в радиусе 5 км от эпицентра может ощущаться запах гари от пожара. Кроме того, привели комментарий министра энергетики Аканат Промфана. Чиновник заявил, что взрыв произошел в 100 м от нефтяных резервуаров, и заверил, что НПЗ не возобновит работу, пока не убедятся, что всё в порядке. Промфан сказал, что в Таиланде есть пять НПЗ и он надеется, что у населения не будет дефицита топлива.

Взрыв на НПЗ — что произошло в Бангкоке 26 ноября

На Google Maps можно найти приблизительные координаты нефтеперерабатывающего завода в центре Бангкока, на котором 26 ноября произошел взрыв, — 13.6853° N, 100.5996° E. Вокруг — густонаселённые районы города, в котором проживает 8 млн человек. На спутниковых снимках видно, что на территории предприятия расположено около 107 нефтяных резервуаров, самые большие из которых имеют диаметр около 70 м.

Взрыв на НПЗ — местонахождение завода в Бангкоке 26 ноября Фото: Google Maps

Отметим, что утром 26 ноября в Египте произошел взрыв. Согласно данным западных СМИ, взорвался бензовоз: погибло около 30 человек, а около двух десятков получили ранения. На видео с места событий — масштабный пожар, бушующий посреди жилого квартала.

Напоминаем, что 9 ноября произошел взрыв на металлургическом заводе в Турции: в сети появились кадры доменной печи, опрокинувшегося крана и пожара.