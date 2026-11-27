Росія посилює диверсійну кампанію проти європейських країн: кількість атак із використанням вибухівки та підпалів за рік зросла приблизно вдвічі. Водночас російські спецслужби дедалі частіше залучають підготовленіших виконавців, які використовують складніші методи саботажу.

Найбільше ризикують Німеччина та Польща — країни, через які проходять важливі логістичні маршрути постачання допомоги Україні, пише The Moscow Times з посиланням на дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Russia’s Unconventional War on Europe: Sabotage, Deterrence and Future Scenarios. За оцінками дослідників, за 12 місяців до вересня 2026 року кількість диверсійних інцидентів у Європі зросла на 16%, а кількість атак із використанням вибухівки та підпалів — приблизно вдвічі. Водночас загальна активність у деяких інших категоріях, зокрема розвідувальних операціях, скоротилася.

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Російські диверсанти використовують складніші методи

Однією з головних тенденцій, на яку звернули увагу аналітики IISS, стала зміна виконавців диверсій. Російські спецслужби й надалі залучають непідготовлених людей, однак паралельно формується група агентів із вищим рівнем підготовки.

Такі виконавці застосовують складніші засоби саботажу. Зокрема, йдеться про саморобні вибухові пристрої з часовими механізмами та дистанційними детонаторами.

Це свідчить про підвищення технічних можливостей окремих учасників диверсійних мереж. Водночас дослідники наголошують, що більшість операцій усе ще виконують непрофесійні агенти.

У звіті також звертають увагу на організаційну модель таких операцій. За оцінкою експертів, Кремль, імовірно, визначає загальні пріоритети диверсійної кампанії, тоді як російські розвідувальні служби отримують можливість самостійно організовувати конкретні операції.

Це дозволяє використовувати мережі посередників і виконавців, ускладнюючи встановлення безпосереднього зв'язку між окремими атаками та їхніми організаторами.

Німеччина та Польща залишаються головними цілями

Понад половину зафіксованих інцидентів у період із жовтня 2025-го до вересня 2026 року становили атаки на критично важливу інфраструктуру.

Особливу увагу диверсанти приділяли об'єктам, пов'язаним із військово-промисловим комплексом, транспортом та енергетикою.

За даними IISS, серед найбільш уражених секторів:

28% інцидентів припали на військово-промислову інфраструктуру;

22% — на транспортну;

7% — на енергетичну.

Географічно основними цілями російської диверсійної кампанії стали Німеччина та Польща. Їхні транспортні, логістичні й промислові мережі відіграють важливу роль у забезпеченні України військовою допомогою.

Аналітики прогнозують, що ці дві країни й надалі залишатимуться серед головних напрямків російських операцій. У серпні-вересні 2026 року активність також була помітною в країнах Балтії.

Таким чином, диверсії спрямовані не лише на завдання матеріальних збитків європейським державам. Вони також створюють додаткові перешкоди для логістичних маршрутів і підприємств, які беруть участь у підтримці України.

Чому зростає загроза масштабних наслідків

Попри збільшення кількості атак і складності методів їх проведення, досі не зафіксовано інцидентів із масовими людськими жертвами. Однак автори дослідження попереджають, що ризик такого розвитку подій зростає.

Проблема полягає не лише в кількості диверсій, а й у готовності виконавців використовувати небезпечніші засоби. Застосування вибухових пристроїв із таймерами та дистанційним керуванням підвищує потенційну небезпеку для людей і критичної інфраструктури.

Водночас європейські правоохоронці та спецслужби вже навчилися зривати частину операцій, затримувати виконавців і виявляти посередників. Проте, як зазначають в IISS, арешти агентів не обов'язково впливають на російські спецслужби, які організовують ці операції та можуть залучати нових людей.

Дослідники також зауважують, що наразі диверсійна кампанія не досягла своєї стратегічної мети: підтримка України з боку європейських держав триває, а оборонні можливості Європи розвиваються.

Загроза російських диверсій у Європі залишається актуальною і для інших країн, які допомагають Україні. Зокрема, британська контррозвідка MI5 попередила оборонні компанії, що співпрацюють із Києвом, про підвищений ризик диверсій, зокрема підпалів.

Також Фокус повідомляв про підготовку російськими спецслужбами диверсії на території Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю. За інформацією, яку наводили ЗМІ, операція могла призвести до великої кількості жертв, а відповідальність за неї планували перекласти на Україну.