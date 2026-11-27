Россия усиливает диверсионную кампанию против европейских стран: за год количество атак с использованием взрывчатки и поджогов увеличилось примерно вдвое. При этом российские спецслужбы всё чаще привлекают более подготовленных исполнителей, которые применяют более сложные методы саботажа.

Больше всего рискуют Германия и Польша — страны, через которые проходят важные логистические маршруты поставок помощи Украине, пишет The Moscow Times со ссылкой на исследование Международного института стратегических исследований (IISS) "Неконвенциональная война России против Европы: саботаж, сдерживание и будущие сценарии". По оценкам исследователей, за 12 месяцев до сентября 2026 года количество диверсионных инцидентов в Европе выросло на 16 %, а количество атак с использованием взрывчатки и поджогов — примерно вдвое. В то же время общая активность в некоторых других категориях, в частности в разведывательных операциях, сократилась.

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Российские диверсанты применяют более сложные методы

Одной из главных тенденций, на которую обратили внимание аналитики IISS, стало изменение состава лиц, осуществляющих диверсии. Российские спецслужбы по-прежнему привлекают неподготовленных людей, однако параллельно формируется группа агентов с более высоким уровнем подготовки.

Такие преступники используют более сложные способы саботажа. В частности, речь идет о самодельных взрывных устройствах с часовыми механизмами и дистанционными детонаторами.

Это свидетельствует о росте технических возможностей отдельных участников диверсионных сетей. В то же время исследователи отмечают, что большинство операций по-прежнему осуществляют непрофессиональные агенты.

В отчете также обращается внимание на организационную модель таких операций. По оценке экспертов, Кремль, вероятно, определяет общие приоритеты диверсионной кампании, тогда как российские разведывательные службы получают возможность самостоятельно организовывать конкретные операции.

Это позволяет использовать сети посредников и исполнителей, затрудняя установление прямой связи между отдельными атаками и их организаторами.

Германия и Польша остаются главными целями

Более половины зафиксированных инцидентов в период с октября 2025 года по сентябрь 2026 года пришлось на атаки на критически важную инфраструктуру.

Особое внимание диверсанты уделяли объектам, связанным с военно-промышленным комплексом, транспортом и энергетикой.

По данным IISS, к числу наиболее пострадавших секторов относятся:

28 % инцидентов пришлось на военно-промышленную инфраструктуру;

22% — на транспортную;

7% — на энергетическую.

Географически основными целями российской диверсионной кампании стали Германия и Польша. Их транспортные, логистические и промышленные сети играют важную роль в обеспечении Украины военной помощью.

Аналитики прогнозируют, что эти две страны и в дальнейшем будут оставаться среди основных направлений российских операций. В августе-сентябре 2026 года активность также была заметна в странах Балтии.

Таким образом, диверсии направлены не только на нанесение материального ущерба европейским государствам. Они также создают дополнительные препятствия для логистических маршрутов и предприятий, участвующих в оказании поддержки Украине.

Почему растет угроза масштабных последствий

Несмотря на рост числа атак и усложнение методов их проведения, до сих пор не зафиксировано инцидентов с массовыми человеческими жертвами. Однако авторы исследования предупреждают, что риск такого развития событий растёт.

Проблема заключается не только в количестве диверсий, но и в готовности исполнителей применять более опасные средства. Использование взрывных устройств с таймерами и дистанционным управлением повышает потенциальную опасность для людей и критически важной инфраструктуры.

В то же время европейские правоохранительные органы и спецслужбы уже научились срывать часть операций, задерживать исполнителей и выявлять посредников. Однако, как отмечают в IISS, аресты агентов не обязательно оказывают влияние на российские спецслужбы, которые организуют эти операции и могут привлекать новых людей.

Исследователи также отмечают, что на данный момент диверсионная кампания не достигла своей стратегической цели: европейские государства продолжают оказывать поддержку Украине, а оборонный потенциал Европы растет.

Угроза российских диверсий в Европе остается актуальной и для других стран, оказывающих помощь Украине. В частности, британская контрразведка MI5 предупредила оборонные компании, сотрудничающие с Киевом, о повышенном риске диверсий, в том числе поджогов.

Кроме того, Фокус сообщал о подготовке российскими спецслужбами диверсии на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью. По информации, приводимой СМИ, операция могла привести к большому количеству жертв, а ответственность за неё планировали возложить на Украину.