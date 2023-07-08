В Японії мер міста прийшов на пресконференцію в шапці у формі кавуна (фото)

Чиновник Сатору Такеда з'явився на людях у незвичайному головному уборі напередодні місцевого фестивалю кавунів.

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В Японії мер міста Такідзава, префектура Івате, прийшов на пресконференцію в головному уборі у формі кавуна. Про це пише японська щоденна газета The Asahi Shimbun.

"Не називайте мера Сатору Такеду "динною головою", навіть незважаючи на те, що він одягнув круглий зелений капелюх у формі місцевого делікатесу, щоб просувати майбутній фестиваль кавунів у місті", — ідеться в публікації.

Повідомляють, що цей крок не був рекламним ходом для розкрутки якоїсь маловідомої місцевої події, оскільки щорічний захід, присвячений кавунам, користується великою популярністю серед японців.

Так, торік фестиваль відвідало приблизно 3000 осіб. За офіційною інформацією міських адміністрацій, таку саму кількість кавунів було продано в префектурі менш ніж за дві години.

Автори публікації зазначили, що захід стартує 11 серпня о 5 ранку. Очікується, що цього року кількість відвідувачів фестивалю сягне 4000 осіб.

Нагадаємо, що японець на ім'я Токо витратив приблизно 15 000 доларів на те, щоб "перетворитися на собаку" породи коллі, яка йому дуже подобається. Кілька разів на місяць вбирається в костюм собаки, щоб втілити свої фантазії в життя.

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