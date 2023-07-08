В Японии мэр города пришел на пресс-конференцию в шапке в форме арбуза (фото)

Чиновник Сатору Такэда появился на людях в необычном головном уборе в преддверии местного фестиваля арбузов.

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В Японии мэр города Такидзава, префектура Иватэ, пришел на пресс-конференцию в головном уборе в форме арбуза. Об этом пишет японская ежедневная газета The Asahi Shimbun.

"Не называйте мэра Сатору Такеду "дынной головой", даже несмотря на то, что он надел круглую зеленую шляпу в форме местного деликатеса, чтобы продвигать предстоящий фестиваль арбузов в городе", — говорится в публикации.

Сообщается, что этот шаг не был рекламным ходом для раскрутки какого-то малоизвестного местного события, так как ежегодное мероприятие, посвященное арбузам, пользуется большой популярностью среди японцев.

Так, в прошлом году фестиваль посетило примерно 3000 человек. По официальной информации городских администраций, такое же количество арбузов было продано в префектуре менее чем за два часа.

Авторы публикации отметили, что мероприятие стартует 11 августа в 5 утра. Ожидается, что в этом году количество посетителей фестиваля достигнет 4000 человек.

Напомним, что японец по имени Токо потратил примерно 15 000 долларов на то, чтобы "превратиться в собаку" породы колли, которая ему очень нравится. Несколько раз в месяц наряжается в костюм собаки, чтобы воплотить свои фантазии в жизнь.

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