"Мені потрібні друзі": сусіди допомогли самотньому хлопчику, якого ображали інші діти (відео)

Шейден Вокер довгий час ходив по порогу своїх сусідів, не наважуючись постукати у двері. Його помітив господар будинку, який і дізнався, що хлопчик хоче знайти собі друзів. Короткий ролик став вірусним у мережі та швидко набрав понад 68 млн переглядів.

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У США сусіди допомогли зібрати понад 37 тис. дол. для хлопчика з Техасу, який став жертвою знущань і набув широкого розголосу після того, як на несамовитому відео він постукав до них у двері й спитав, чи не мають вони знайомих дітей його віку, адже йому "дуже потрібні друзі". Про це пише New York Post.

У ролику, який за короткий час у TikTok подивилися понад 68 млн разів, Шейден Вокер, одягнений у футболку з написом "Щелепи", нервово походжає по сходах сусідського будинку в Амарільо.

Хлопчика помітив Бреннан Рей, який розмістив відео з камери свого дверного дзвінка. Чоловік запитав як у дитини справи.

"Привіт. Я просто хотів дізнатися, чи немає у тебе знайомих хлопців років 11-12, можливо, тому що мені потрібні друзі. Дуже сильно", — відповідає Вокер, дивлячись у землю.

Рей показує хлопчикові на будинок на сусідній вулиці, де живуть кілька дітей.

"Ну, вони мені більше не друзі, тому що вони для мене хулігани", — каже Вокер.

Несподівано хлопчик запитує в сусіда, чи є в нього діти, і коли Рей каже йому, що в нього є дворічний син, Вокер загоряється.

"Це здорово. Я взагалі-то… якщо чесно, я люблю дворічних дітей. Вони наймиліші з усіх, кого я коли-небудь знав", — каже він, додаючи, що в нього "колись була дворічна сестра".

Вокер називає чоловікові своє ім'я, і той каже йому, що привітається з ним, коли побачить його в районі.

У подальшому записі в TikTok, опублікованому Реєм і його дружиною Енджел, видно, що Вокер підходив до їхнього будинку приблизно за пів години до цього, але не наважився постукати.

Подружжя вирішило організувати збір коштів на GoFundMe для Вокера Фото: brennanray/TikTok

Подружжя вирішило організувати збір коштів на GoFundMe для Вокера, щоб допомогти йому знайти друзів. Гроші підуть на купівлю ігрової системи, шкільного одягу і, можливо, навіть квитків у парк розваг. Завдяки неймовірній підтримці вони швидко подолали початкову мету в 7 000 доларів. У результаті їм вдалося зібрати понад 37 тисяч. Усі кошти підуть безпосередньо родині Вокера.

"Спасибі всім за щедрість і доброту! Ми очікували побачити підтримку від спільнотb, але ми приголомшені та вражені тим, як усі підтримали Шейдена", — написало подружжя на GoFundMe.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка розлучається з чоловіком через "таємне" годування дочки. Батько дівчинки, який погодився виховувати свою дочку як вегетаріанку, щоб догодити дружині, зіткнувся з труднощами в шлюбі після того, як дав їй трохи курки на пікніку.

Також стало відомо, що чоловік упевнений, що лялька дочки одержима. Крістіан Гоксворт вважає, що лялька його доньки, на ім'я Норманд намагається нашкодити йому та його родині. Чоловік, який читав про окультизм, вивчаючи теологію в університеті, боїться, що іграшка одержима, як Чакі з фільму жахів "Дитяча гра" 1988 року.