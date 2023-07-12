Попливла зі здобиччю: летюча риба перестрибнула човен і "вкрала" телефон із рук жінки (фото)

Нересса Урсал Макілан подивилася вниз і не зрозуміла, куди подівся її телефон. Вона і подруга здогадалися, що сталося, тільки коли вони переглянули відеозапис, зроблений їхнім другом, який записував їх у той момент.

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У Філіппінах літаюча риба перестрибнула через човен із людьми, при цьому вибивши телефон із рук Нересси Урсал Макілан, яка позувала для фото. Цей кумедний момент вдалося зняти на відео. Про це пише Daily Star.

На кадрах видно, як 19 червня дві жінки, що сидять на човні біля узбережжя провінції Лейте (Філіппіни), позують для спільної фотографії. Жінка, одягнена в чорне, тримала в одній руці телефон і робила пальцями знак миру, коли над човном раптово пронеслася срібляста риба завдовжки 10 дюймів (25,4 см).

В одну мить тварина врізалася в телефон, забираючи його з собою, і занурилася в океан з іншого боку судна.

Жінка подивилася вниз і не зрозуміла, куди подівся її телефон. Вони зрозуміли, що сталося, тільки коли переглянули відеозапис, зроблений їхнім другом, який знімав їх у той момент.

"Ми сіли в човен і попливли на цвинтар, щоб віддати данину поваги нашій покійній тітці. Те, що сталося, було настільки несподіваним", — розповів родич Нересси Ча Урсал, який зафіксував цей інцидент.

Жінка подивилася вниз і не зрозуміла, куди подівся її телефон Фото: колаж Фокус

Чоловік додав, що вони попросили допомоги у команди човна, яка пірнула у воду в пошуках телефону, але безрезультатно.

"Пізніше тієї ночі був відлив. Хтось знайшов телефон на березі, і його повернули нам. Однак він уже був зламаний через потрапляння води. Тоді невістка моєї двоюрідної сестри купила їй новий телефон. Тож цей випадок став благословенням. Таке трапляється нечасто, тому ми почуваємося особливими", — сказав родич постраждалої жінки.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води і вхопила їхню здобич.