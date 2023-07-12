Уплыла с добычей: летучая рыба перепрыгнула лодку и "украла" телефон из рук женщины (фото)

Нересса Урсал Макилан посмотрела вниз и не поняла, куда делся ее телефон. Она и подруга поняли, что произошло, только когда они просмотрели видеозапись, сделанную их другом, который записывал их в тот момент.

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В Филиппинах летающая рыба перепрыгнула через лодку с людьми при этом выбив телефон из рук Нерессы Урсал Макилан, которая позировала для фото. Этот уморительный момент удалось снять на видео. Об этом пишет Daily Star.

На кадрах видно, как 19 июня две женщины, сидящие на лодке у побережья провинции Лейте (Филиппины), позируют для совместной фотографии. Женщина, одетая в черное, держала в одной руке телефон и делала пальцами знак мира, когда над лодкой внезапно пронеслась серебристая рыба длиной 10 дюймов (25,4 см).

В мгновение ока животное врезалось в телефон, унося его с собой, и погрузилось в океан с другой стороны судна.

Женщина посмотрела вниз и не поняла, куда делся ее телефон. Они поняли, что произошло, только когда просмотрели видеозапись, сделанную их другом, который снимал их в тот момент.

"Мы сели в лодку и поплыли на кладбище, чтобы отдать дань уважения нашей ушедшей тете. То, что произошло, было настолько неожиданным", — рассказал родственник Нерессы Ча Урсал, который запечатлел этот инцидент.

Женщина посмотрела вниз и не поняла, куда делся ее телефон Фото: коллаж Фокус

Мужчина добавил, что они попросили помощи у команды лодки, которая нырнула в воду в поисках телефона, но безрезультатно.

"Позже той ночью был отлив. Кто-то нашел телефон на берегу, и его вернули нам. Однако он уже был сломан из-за попадания воды. Тогда невестка моей двоюродной сестры купила ей новый телефон. Так что этот случай стал благословением. Такое случается нечасто, поэтому мы чувствуем себя особенными", — сказал родственник пострадавшей женщины.

Ранее Фокус сообщал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.