Схоже на русалку: в Австралії знайшли останки загадкової істоти, викинутої на пляж (фото)

Відвідувачі пляжу залишилися в повному подиві, виявивши нібито згнилі останки русалки. Боббі-Лі Оутс, яка перша помітила незвичайне тіло істоти, досі не знає, що вона знайшла.

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В Австралії Боббі-Лі Оутс була вражена до глибини душі, коли вирішила, що натрапила на труп русалки. Її відкриття викликало цілу хвилю обговорень у соціальних мережах і багато людей погодилися з дівчиною. Про це пише Daily Star.

Жінка натрапила на дивну знахідку на пляжі Кеппел Сендс в австралійському штаті Квінсленд. Вона подумала, що знайшла труп або новий вид, і почала його фотографувати.

Судячи з усього, останки мають довге тіло, грудну клітку і хребет, а їхня довжина, як припускають, становить близько шести футів (1,8 метра).

"Ми їхали пляжем у пошуках кемпінгу і не могли не помітити, що череп схожий на людський. Ми миттєво зупинилися в замішанні: що це може бути та чому це схоже на людський череп? Він мав людську форму з подовженою щелепою і волоссям, схожим за кольором на коров'яче або кенгурине, але в багатьох місцях волосся було відсутнє через розкладання. Воно було схоже на русалку, але волохате, тому що, схоже, у нього був хвіст або кінцівки. Потім ми зраділи, тому що я подумала, що ми відкрили новий чудовий вид — ми були вражені та здивовані", — розповіла Боббі-Лі Оутс.

Однак захват австралійки був недовгим. Усе закінчилося після того, як вона звернулася у Facebook, щоб спробувати визначити, що це було. Хоча деякі стверджували, що це справді русалка, інші говорили, що це дуогонг, морський ссавець.

Експерт із Великої Британії, вивчивши фотографії, зміг віднести його до групи ссавців Фото: нечто на пляже

Експерт із Великої Британії, вивчивши фотографії, зміг віднести його до групи ссавців, до якої входять кити, касатки, дельфіни та морські свині.

"На мій погляд, це безумовно схоже на маленького китоподібного. Я не знайомий із цим районом і не знаю, які види китоподібних там зазвичай зустрічаються, тому не можу судити про це далі", — сказав Роб Дівілл, керівник Лондонського зоологічного товариства.

Видання зазначає, що таємнича знахідка все ще залишається загадкою для Боббі-Лі.

"Я так і не дізналася, що це було. Я сподівалася, що хто-небудь відгукнеться і скаже, що це таке, але коментарі були найрізноманітніші. І жоден із них мені не сподобався. Я ніколи в житті не бачила нічого подібного. Це просто не схоже на щось реалістичне", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також повідомлялося, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води і вхопила їхню здобич.