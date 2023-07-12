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МирФан

Похоже на русалку: в Австралии нашли останки загадочного существа, выброшенного на пляж (фото)

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Фото: PEN NEWS | Женщина подумала, что наткнулась на труп русалки

Посетители пляжа остались в полном недоумении, обнаружив якобы сгнившие останки русалки. Бобби-Ли Оутс, которая первая заметила необычное тело существа, до сих пор не знает, что она нашла.

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В Австралии Бобби-Ли Оутс была потрясена до глубины души, когда решила, что наткнулась на труп русалки. Ее открытие вызвало целую волну обсуждений в социальных сетях и многие люди согласились с девушкой. Об этом пишет Daily Star.

Женщина наткнулась на странную находку на пляже Кеппел Сэндс в австралийском штате Квинсленд. Она подумала, что нашла труп или новый вид, и принялась его фотографировать.

Судя по всему, останки имеют длинное тело, грудную клетку и позвоночник, а их длина, как предполагается, составляет около шести футов (1,8 метра).

"Мы ехали по пляжу в поисках кемпинга и не могли не заметить, что череп похож на человеческий. Мы мгновенно остановились в замешательстве: что это может быть и почему это похоже на человеческий череп? Он имел человеческую форму с удлиненной челюстью и волосами, похожими по цвету на коровьи или кенгуриные, но во многих местах волосы отсутствовали из-за разложения. Оно было похоже на русалку, но волосатое, потому что, похоже, у него был хвост или конечности. Затем мы обрадовались, потому что я подумала, что мы открыли новый чудесный вид — мы были потрясены и удивлены", — рассказала Бобби-Ли Оутс.

Однако восторг австралийки был недолгим. Все закончилось после того, как она обратилась в Facebook, чтобы попытаться определить, что это было. Хотя некоторые утверждали, что это действительно русалка, другие говорили, что это дуогонг, морское млекопитающее.

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Эксперт из Великобритании, изучив фотографии, смог отнести его к группе млекопитающих
Фото: PEN NEWS

Эксперт из Великобритании, изучив фотографии, смог отнести его к группе млекопитающих, в которую входят киты, касатки, дельфины и морские свиньи.

"На мой взгляд, это определенно похоже на маленькое китообразное. Я не знаком с этим районом и не знаю, какие виды китообразных там обычно встречаются, поэтому не могу судить об этом дальше", — сказал Роб Дивилл, руководитель Лондонского зоологического общества.

Издание отмечает, что таинственная находка все еще остается загадкой для Бобби-Ли.

"Я так и не узнала, что это было. Я надеялась, что кто-нибудь откликнется и скажет, что это такое, но комментарии были самые разные. И ни один из них мне не понравился. Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Это просто не похоже на что-то реалистичное", — сказала она.

Ранее Фокус писал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также сообщалось, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.