Нападає на серферів та захоплює дошки: берегова охорона розшукує агресивну видру (фото, відео)

На каліфорнійському пляжі з’явилося попередження, що відпочинок може стати небезпечним через морську тварину. Поведінка видри схвилювала експертів та потрапила у газетні заголовки.

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У штаті Каліфорнія в США агресивна видра відбирає у людей дошки для серфінгу та катається на них. Її хочуть переселити через таку поведінку. Історією унікальних взаємин між твариною та серферами поділились 13 липня у The Guardian.

Фотограф Марк Вудворд опублікував кадри з морськими видрами, що катаються на щойно захоплених дошках для серфінгу. За даними ЗМІ, особливу стурбованість у влади викликала поведінка видри 841. На очах у Вудворда вона безжально гризла дошку, від якої відігнала власника.

Фото: Native Santa Cruz / Twitter Фото: Native Santa Cruz / Twitter Фото: Native Santa Cruz / Twitter Фото: Native Santa Cruz / Twitter Фото: Native Santa Cruz / Twitter

Чим пояснюється поведінка 5-річної видри, експерти пояснити не можуть. Органи охорони дикої природи розшукують тварину, щоб переселити її.

У мережі фото з пляжу, де видри катаються на дошках для серфінгу, викликали сміх, однак в Органах охорони дикої природи попередили про небезпеку.

"Це може здатися милим і кумедним, але це стає небезпечним. Боюся, морську видру, яка народилася в неволі й була випущена достатньо дорослою, доведеться спіймати й відправити жити в рятувальний заповідник", — написав Вудворд про 841.

Відео, на якому видра захоплює дошку для серфінгу

У Федеральному і державному департаменті риби та дикої природи пояснили, що знають про інциденти на каліфорнійському пляжі та вже працюють над пошуком нового дому для видри. Експерти зазначили, що агресивна поведінка тварини може бути спричинена гормональними сплесками. Також агресія може бути пов’язана з тим, що 841 підгодовували люди.

"Хоча підтверджених повідомлень про травми немає, через надзвичайно незвичайну поведінку цієї видри, байдарочникам, серфінгістам та іншим, які відпочивають у цьому районі, не слід наближатися до видри або заохочувати взаємодію видри", — закликали у департаменті.

На пляжі розмістили попередження: "Увага! Агресивна морська видра у цій області. Заходьте у воду на власний ризик та тримайтесь якомога далі від морської тварини" Фото: Native Santa Cruz / Twitter

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