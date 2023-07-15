"Це мрія": рідкісна знахідка віком 115 млн років допоможе вченим дізнатися про стародавнього динозавра

Скам'янілість, знайдена у квітні, являє собою гомілкову кістку завдовжки 91 сантиметр, яка, на думку вченого, найімовірніше, належить акрокантозавру.

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У США в штаті Мериленд виявлено рідкісний кістковий пласт динозавра, що містить скам'янілості віком 115 млн років. Про це пише New York Post.

Під час розкопок у парку динозаврів округу Прінс-Джордж у Лорелі наприкінці квітня співробітники та добровольці виявили "найбільшу скам'янілість теропода у східній частині Північної Америки". Про це йдеться у пресрелізі Комісії з парків і планування штату Мериленд.

Знахідка цього викопного, а також інших, виявлених неподалік, допоможе вченим і палеонтологам дізнатися нові подробиці про стародавнього динозавра.

За даними комісії, це перший кістяний пласт, знайдений на території штату більш ніж за століття Фото: Maryland-National Capital Park and Planning Commission

За даними комісії, це перший кістяний пласт, знайдений на території штату більш ніж за століття.

"Знахідка такого кістяного шару — це мрія багатьох палеонтологів, оскільки він може дати багату інформацію про стародавнє середовище, в якому збереглися скам'янілості, і надати більш докладні відомості про вимерлих тварин, про які раніше можна було дізнатися лише за кількома екземплярами. Більшість палеонтологів змушені перетинати всю країну або вирушати за кордон, щоб знайти щось подібне, тому така рідкісна знахідка в безпосередній близькості від будинку — просто фантастика", — зазначив у релізі Джей Пі Ходнетт, палеонтолог і координатор програм парку.

Скам'янілість, знайдена у квітні, являє собою гомілкову кістку завдовжки 91 сантиметр, яка, на думку вченого, найімовірніше, належить акрокантозавру — виду, довжину якого оцінюють в 11,5 метра, що робить його "найбільшим тероподом раннього крейдяного періоду".

Скам'янілості, знайдені в парку, належать до раннього крейдяного періоду і мають вік 115 млн років Фото: колаж Фокус

За словами комісії, першою кісткою, знайденою в парку 2018 року, була кістка кінцівки завдовжки майже 1 метр. Відтоді було знайдено безліч скам'янілостей стародавніх рослин і тварин, включно із зубами динозаврів, хвостовими хребцями, фрагментами черепашок і "скупченнями карбонізованих насіннєвих конусів".

За даними комісії, скам'янілості, знайдені в парку, належать до раннього крейдяного періоду і мають вік 115 млн років.

"Скам'янілості динозаврів є винятково рідкісними на сході США, і серед них тільки в штаті Мериленд знайдені динозаври раннього крейдяного періоду. Зазвичай за один раз знаходять тільки одну або дві кістки, тому нове відкриття кісткового масиву скам'янілостей має величезне значення", — зазначив у релізі Метью Каррано, палеонтолог зі Смітсонівського інституту.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також стало відомо, що водолази виявили надзвичайно рідкісну "рибу-землетрус". Мешканець морських глибин має назву Оселедцевий король і вважається найбільшою костистою рибою. Гігант отримав прізвисько "риба-землетрус", оскільки вважається, що він підіймається з великої глибини перед або після землетрусу.